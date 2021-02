L'entreprise lance en parallèle ELNA+, un groupe de cliniques privées non affilié à la RAMQ

MONTRÉAL, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'entreprise montréalaise ELNA Médical, réseau chef de file de cliniques de soins primaires et spécialisés au Canada, a finalisé aujourd'hui l'acquisition du groupe de cliniques médicales privées PrivaMED.

Fondé en 2009 et implanté sur la rive sud de Montréal, PrivaMED offre des services de soins primaires et spécialisés par télémédecine ou en personne par l'entremise de deux cliniques - à Boucherville et à Brossard - et 16 professionnels de la santé. Il propose une gamme exhaustive de services de médecine générale familiale avec urgence, notamment en santé mentale, ainsi que des services aux entreprises en vertu de son programme Mon médecin de famille.

« Avec notre venue dans la famille d'ELNA Médical, nos clients continueront de bénéficier d'un accès rapide à des services personnalisés de haute qualité ainsi que du même professionnalisme qui nous caractérise, précisent Dre Francine Grosjean et Dre Nathalie Nicloux, cofondatrices de PrivaMED. Nos patients profiteront d'un tel partenariat sur deux plans : en accédant à un éventail élargi de services médicaux et en bénéficiant de nouvelles technologies qui amélioreront leurs expériences de consultation. »

Leadership confirmé

« PrivaMED est un leader reconnu de services de soins privés réputé pour son excellence depuis plus de 10 ans, rappelle Laurent Amram, président et fondateur d'ELNA Médical. Une telle acquisition tombe sous le sens pour notre entreprise. Elle traduit notre volonté ferme d'offrir des solutions visant l'accès pratique et rapide à des soins de qualité intégrés, y compris la médecine personnalisée et préventive, en utilisant des technologies de pointe. L'accès rapide à des médecins de renom constitue d'ailleurs l'aspect central dans la prestation de soins privés. »

ELNA Médical compte désormais 56 cliniques de soins de santé primaires et spécialisés, et de santé au travail au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. Plus de 800 professionnels de la médecine y prodiguent chaque année des soins de très haute qualité en personne et par télémédecine à au-delà d'un million de Canadiens et à 1500 organisations. « Et nous continuerons de croître afin de consolider notre statut de plus important réseau de cliniques médicales au Canada », précise Laurent Amram.

Nouvelle division

Cette toute première acquisition en soins de santé privés permet par ailleurs à ELNA Médical de lancer ELNA+, un réseau de cliniques privées non affilié à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et qui offrira une gamme complète de soins de santé rapide d'accès tant pour les individus que les entreprises soucieuses de leur personnel. Il comprend pour l'instant les deux établissements de PrivaMED en banlieue sud de Montréal et la clinique ELNA+, qui sera située au Square Décarie, à Montréal.

À propos d'ELNA Médical

ELNA Médical est une entreprise de Montréal qui regroupe le plus vaste réseau de cliniques médicales au Canada, avec au-delà de 800 professionnels de la médecine dans 56 cliniques de soins de santé primaires et spécialisés, et de santé au travail. Active depuis 2016, elle offre des soins de santé primaires et spécialisés couverts par les régimes d'assurance santé publics. Fidèle à sa mission et à son esprit novateur, ELNA s'engage à apporter une contribution significative à la santé et au bien-être de chaque patient en lui procurant des services médicaux personnalisés, facilement accessibles et d'une qualité exceptionnelle, le tout soutenu par des technologies de pointe. ELNA Médical est associée aux Laboratoires CDL, chef de file dans l'industrie des laboratoires privés au Québec.

