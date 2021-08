MONTRÉAL, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - ELNA Médical (« ELNA »), le plus grand réseau de cliniques de soins primaires et spécialisés au Canada, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de la super-clinique StatCare, la plus importante du genre dans l'Ouest-de-l'Île de Montréal.

Fondée en 1988 et située tout juste en face de l'Hôpital général du Lakeshore, cette clinique de Pointe-Claire offre des services de médecine générale sans rendez-vous, couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec. StatCare bénéficie d'un groupe d'environ 40 médecins et 10 infirmières, qui offrent des services médicaux à plus de 60 000 patients chaque année. StatCare a d'ailleurs été l'une des toutes premières cliniques-réseau de la province.

« Nous sommes très heureux de nous joindre au groupe ELNA Médical et de continuer à offrir à la population un service de haute qualité, un accès rapide et des heures d'ouverture étendues, 7 jours sur 7. Nous sommes également enthousiastes par la perspective de pouvoir bénéficier de la vaste gamme de services du Groupe ELNA Médical », précisent les Drs Michael Munzar et Laurie Bregger, ainsi que Mme Eleanor Phelan Mootoosawmy, cofondateurs de StatCare.

« L'acquisition de StatCare tombe sous le sens pour notre entreprise alors qu'elle est bien établie et bénéficie d'une excellente réputation, explique Laurent Amram, président et fondateur d'ELNA Médical. Elle traduit notre volonté d'offrir des solutions visant un accès facile et rapide à des soins intégrés de qualité en utilisant des technologies de pointe. »

ELNA Médical compte désormais 59 cliniques de soins de santé primaires et spécialisés au Canada et plus de 800 professionnels de la médecine y prodiguent chaque année des soins de très haute qualité en personne et par télémédecine à plus d'un million de Canadiens. « Et nous continuerons de croître afin de consolider notre statut de plus important réseau de cliniques médicales au Canada », précise Laurent Amram.

À propos d'ELNA Médical

ELNA Médical est une entreprise de Montréal qui regroupe le plus vaste réseau de cliniques médicales au Canada, avec plus de 800 professionnels de la médecine dans 59 cliniques de soins de santé primaires et spécialisés, et de santé au travail. Active depuis 2016, elle offre des soins de santé primaires et spécialisés couverts par les régimes d'assurance santé publics. Fidèle à sa mission et à son esprit novateur, ELNA s'engage à apporter une contribution significative à la santé et au bien-être de chaque patient en lui procurant des services médicaux personnalisés, facilement accessibles et d'une qualité exceptionnelle, le tout soutenu par des technologies de pointe. ELNA Médical est associée aux Laboratoires CDL, chef de file dans l'industrie des laboratoires privés au Québec.

