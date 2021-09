MONTRÉAL, le 7 sept. 2021 /CNW Telbec/ - ELNA Médical (« ELNA »), le plus grand réseau de cliniques de soins primaires et spécialisés au Canada, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de la super-clinique Métro Médic Centre-Ville, qui offre des services médicaux de pointe au centre-ville de Montréal depuis plus de 25 ans. Métro Médic devient la 60e clinique d'ELNA.

Fondée en 1986, Métro Médic offre des services médicaux qui sont couverts par l'assurance-maladie du Québec. Elle dispose d'une équipe dynamique composée de 22 médecins de famille, de 14 médecins spécialisés et de huit infirmières. Métro Médic offre également des services médicaux spécialisés tels que la cardiologie, la gynécologie, la chirurgie générale et de multiples autres services complémentaires. Elle fournit un accès rapide à des soins de qualité et offre à ses patients des heures d'ouverture prolongées, 7 jours par semaine.

« Nous avons identifié ELNA Médical comme le partenaire idéal pour assurer le soutien continu de Métro Médic à ses professionnels et à son équipe et pour maintenir son offre étendue de services de médecine familiale et spécialisée axée sur la qualité et l'accessibilité », a déclaré le Dr Fernand Taras, fondateur de Métro Médic.

« L'acquisition de Métro Médic renforce notre position à l'intérieur d'emplacements stratégiques et urbains. Il s'agit d'une clinique bien établie au centre-ville de Montréal qui est réputée pour l'excellence de son service », a déclaré Laurent Amram, président et fondateur d'ELNA Médical.

« Cette acquisition démontre une fois de plus notre engagement à fournir un accès à des soins de santé intégrés et de qualité grâce à l'utilisation de technologies de pointe. Nous continuons ainsi notre plan de croissance pour consolider notre statut de plus grand réseau de cliniques médicales au Canada », a ajouté M. Amram.

À propos d'ELNA Médical

ELNA Médical est une entreprise de Montréal qui regroupe le plus vaste réseau de cliniques médicales au Canada, avec plus de 800 professionnels de la médecine dans 60 cliniques de soins de santé primaires et spécialisés, et de santé au travail. ELNA s'engage à apporter une contribution significative à la santé et au bien-être de chaque patient en lui procurant des services médicaux personnalisés, facilement accessibles et d'une qualité exceptionnelle, le tout soutenu par des technologies de pointe. ELNA Médical est associée aux Laboratoires CDL, chef de file dans l'industrie des laboratoires privés au Québec.

Renseignements: Pour toute demande de renseignements: Jonathan Prunier, Directeur, Marketing et communications, ELNA Médical ▪ [email protected], 514 344-8022, poste 270

