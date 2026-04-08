TROIS-RIVIÈRES, QC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Ellipse Assurances annonce aujourd'hui l'acquisition du volume en assurance des particuliers de Synex Auto Habitation.

Depuis sa création en 2024, Ellipse Assurances croît de manière importante en misant sur la croissance organique et sur celle résultant d'acquisitions ciblées et réfléchies. « L'acquisition du volume de Synex Auto Habitation est stratégique pour Ellipse. Elle permet de renforcer significativement sa place dans le marché montréalais, tout en consolidant sa position de joueur majeur de l'assurance de dommages au Québec », a déclaré Patrice Jean, président d'Ellipse Assurances.

Les employés de Synex Auto Habitation se joignent ainsi à l'important réseau d'experts d'Ellipse, des professionnels tous engagés à accompagner leurs clients et à protéger leur santé financière.

L'acquisition du volume d'affaires de Synex Auto Habitation par Ellipse Assurances s'inscrit dans l'orientation stratégique de Synex Assurance visant à renforcer sa performance et son positionnement en assurance des entreprises. « Notre plan stratégique au Québec vise à concentrer nos efforts sur les segments où nous créons le plus de valeur et où les perspectives de développement sont les plus porteuses. Cela dit, il était essentiel de nous associer à un partenaire qui est en mesure d'assurer une continuité rigoureuse pour nos clients tout en reconnaissant la valeur de nos équipes. Ellipse s'est imposée comme un partenaire naturel », affirme Yan Charbonneau, président de Synex Assurance.

La présente acquisition s'inscrit dans une vision claire et unique à Ellipse : préserver l'ADN, les relations et l'expertise locale, tout en intégrant l'équipe à un écosystème plus robuste. Ellipse offre ainsi des capacités accrues en matière de connaissances, d'outils, de gouvernance et de solutions de placement en assurance des particuliers et des entreprises. Cette offre 360 est un avantage considérable pour Ellipse, autant en situation d'acquisition que de développement des affaires.

À propos d'Ellipse Assurances

Ellipse Assurances est une société hybride de courtage en assurance de dommages et services financiers, fusionnant une présence locale à une capacité internationale grâce à une approche axée sur les relations humaines. Ceci amène Ellipse Assurances à créer une expérience d'assurance profondément connectée aux besoins de ses clients établis sur les deux rives du Saint-Laurent.

SOURCE Ellipse Assurances

Renseignements : Gabrielle Roy, Directrice marketing et communication, 1 800 567-1070, [email protected]