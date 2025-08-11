TROIS-RIVIÈRES, QC, le 11 août 2025 /CNW/ - Ellipse Assurances annonce aujourd'hui l'acquisition du cabinet d'assurance AccèsConseil Assurances et services financiers (AccèsConseil) établi dans la Communauté métropolitaine de Québec et sur la Côte-Nord.

Cette acquisition stratégique marque une étape importante dans le plan de croissance d'Ellipse Assurances. « AccèsConseil est un cabinet d'envergure qui nous ouvre les portes de nouvelles régions du Québec. L'expertise de l'équipe enrichira notre vision et son ancrage régional étendra notre portée, au bénéfice de notre clientèle », a déclaré Patrice Jean, président d'Ellipse Assurances.

Catherine Mainguy, présidente et directrice générale d'AccèsConseil, partage cet enthousiasme : « Après avoir rencontré Patrice et son équipe de gestion, il est vite devenu évident que nous partagions les mêmes valeurs et la même vision. Ensemble, nous avons tout pour concrétiser notre vision commune d'un cabinet innovant. »

Catherine Mainguy et Guy Duchesne, Vice-président assurances et directeur des comptes majeurs, rejoignent l'équipe de direction d'Ellipse Assurances et contribueront activement à la croissance du cabinet.

Pour Ellipse Assurances, l'arrivée d'AccèsConseil consolide sa présence dans l'Est du Québec. Les clients d'AccèsConseil continueront de bénéficier d'un service personnalisé de grande qualité, offert par une entreprise 100 % québécoise.

Avec cette transaction, Ellipse Assurances maintient sa place parmi les plus importants cabinets d'assurance de dommages au Québec, avec plus de 600 employés répartis dans une trentaine de bureaux établis sur les deux rives du fleuve Saint-Laurent.

À propos d'Ellipse Assurances

Ellipse Assurances est une société hybride de courtage en assurance de dommages et services financiers, fusionnant une présence locale à une capacité internationale grâce à une approche axée sur les relations humaines. Ceci amène Ellipse Assurances à créer une expérience d'assurance profondément connectée aux besoins de ses clients.

