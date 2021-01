C'est pourquoi l'équipe de recherche a choisi d'étudier la dégradation des particules par oxydation électrolytique, un processus qui ne requiert pas l'ajout de produits chimiques. « Grâce à des électrodes, nous générons des radicaux hydroxyles (·OH) qui s'attaquent aux microplastiques. Ce processus est respectueux de l'environnement, car il les dégrade sous forme de molécules de CO 2 et d'eau, non toxique pour l'écosystème », explique le chercheur. Les électrodes utilisées dans ce processus sont plus dispendieuses que les électrodes en fer ou en acier, qui se dégradent, mais elles sont réutilisables pendant plusieurs années.

Un traitement efficace

Le professeur Drogui envisage l'utilisation de cette technologie à la sortie des eaux usées des usines de buanderies commerciales, une source potentielle de rejets de microplastiques dans l'environnement. « Lorsque les eaux des buanderies commerciales arrivent à la station d'épuration des eaux usées, elles sont mélangées à de grandes quantités d'eau, ce qui dilue les polluants et les rend plus difficiles à dégrader. À l'inverse, en agissant à la source, soit à la buanderie, la concentration de microplastiques est plus élevée par litre d'eau, et donc plus accessible pour la dégradation par voie électrolytique », rapporte le spécialiste en électrotechnologies et traitements des eaux.

En laboratoire, lors de tests effectués sur des eaux artificiellement contaminées avec du polystyrène, l'efficacité de dégradation était de 89 %. L'équipe prévoit passer sous peu à des expériences sur des eaux réelles. « Les eaux réelles contiennent d'autres matières qui peuvent interférer dans le processus de dégradation, comme des carbonates et des phosphates qui peuvent piéger les radicaux et réduire la performance du processus d'oxydation », indique le professeur Drogui, responsable scientifique du Laboratoire d'électrotechnologies environnementales et procédés oxydatifs (LEEPO).

Si la technologie démontre son efficacité sur des eaux réelles de buanderies commerciales, le groupe de recherche prévoit une étude pour vérifier le coût de traitement et l'adaptation de la technologie pour traiter de plus grande quantité d'eaux usées. D'ici quelques années, la technologie pourrait être implantée dans une buanderie.

À propos de l'étude

L'article « Treatment of microplastics in water by anodic oxidation : A case study for polystyrene », par Marthe Kiendrebeogo, Mahmood Reza Karimi Estahbanati, Ali Khosravanipour Mostafazadeh, Patrick Drogui et Rajeshwar Dayal Tyagi, est paru dans le journal Environmental Pollution. L'équipe a reçu du soutien financier du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT), du programme CREATE-TEDGIEER, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et du Programme canadien de bourses de la Francophonie (PCBF).

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 400 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

