ORLANDO, Floride, 19 février 2026 /CNW/ - ELEGRP, premier fabricant mondial de fournitures électriques, a présenté ses quatre technologies électriques de pointe et leurs applications au salon IBS 2026, en mettant en avant des innovations fondées sur la technologie et axées sur des scénarios qui améliorent la sécurité, l'efficacité et l'expérience des utilisateurs dans le secteur de l'électricité domestique.

« Chez ELEGRP, l'innovation technique commence sur le chantier, en comprenant comment les produits électriques sont réellement installés et utilisés en toute confiance chaque jour », a déclaré Jonson Guo, directeur principal des produits chez ELEGRP. « Nous nous efforçons de traduire les commentaires sur l'installation réelle et les besoins des utilisateurs en solutions pratiques et conformes aux codes. Les technologies et les applications que nous exposons au salon IBS sont conçues pour relever les défis courants sur les chantiers, tout en améliorant la fiabilité, la facilité d'installation et les performances à long terme. »

Les quatre technologies et leurs principales applications sont les suivantes :

Technologie de protection intelligente PBE™

Centrée sur la détection de courant de précision et une protection offrant une réponse en millisecondes, la technologie PBE™ construit un système de sécurité multicouche complet pour diverses applications électriques. En intégrant la surveillance intelligente à des mécanismes de protection proactifs, la technologie PBE™ suit en continu les températures des fiches et des connecteurs et surveille la tension de mise à la terre en temps réel lorsqu'elle est appliquée aux chargeurs de véhicules électriques, afin de prévenir la surchauffe et la dispersion électrique.

S'étendant aux rallonges robustes et aux prises à disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT), la technologie PBE™ assure une résistance à long terme, intègre une protection contre les surcharges, un autodiagnostic à haute fréquence et d'autres caractéristiques qui surpassent les normes de l'industrie pour redéfinir la sécurité électrique des installations résidentielles et professionnelles.

Technologie de gradation lumineuse avancée LEDPro™

LEDPro™ est la technologie de gradation lumineuse la plus perfectionnée d'ELEGRP, qui propose des innovations clés telles que l'entraînement sans bruit, l'installation unifilaire ou la gradation étendue. Elle permet une gradation douce et silencieuse même à un faible niveau de luminosité pour fournir un éclairage uniforme et de qualité.

Alimenté par la technologie LEDPro™ avancée, le variateur multipoint EDM25 fait passer la gradation lumineuse des DEL à un tout autre niveau. Les participants au salon ont pu s'en rendre compte par eux-mêmes et apprécier sa souplesse exceptionnelle, son fonctionnement silencieux et l'absence totale de scintillement.

Technologie de recharge rapide SnapON™

SnapON™ est plus qu'une technologie de recharge rapide. Combinant une forte puissance de sortie stable et une distribution intelligente de l'énergie, elle permet à plusieurs appareils de se charger simultanément sans compromettre la vitesse ou la stabilité du système.

Largement utilisée dans la série USB Elite et les chargeurs pour véhicules électriques, la technologie SnapON™ apporte une solution de recharge sûre, fiable et pratique pour les logements, les bureaux et les applications commerciales.

Technologie de câblage rapide TrapConnect™

Une installation rapide et fiable est une priorité essentielle pour les entrepreneurs et les amateurs de bricolage. La technologie TrapConnect™ simplifie le processus de câblage en éliminant les vis pour des connexions sans outil. En une opération simple, « Insérer, déclencher, c'est fait », les connexions peuvent être réalisées et bien fixées en quelques secondes grâce aux solides ressorts en acier qui maintiennent fermement les fils.

ELEGRP a présenté cette année une série modernisée, qui propose une ergonomie et une stabilité améliorées. Plus élégante et conviviale, la nouvelle conception offre une expérience d'installation plus rapide et plus intuitive.

« La société ELEGRP s'est toujours employée à relever les défis réels de l'industrie et à apporter des solutions pratiques à nos clients », a indiqué James, vice-président chargé des ventes et de la commercialisation chez ELEGRP. « L'innovation technologique est au cœur de tout ce que nous faisons depuis nos débuts, et nous continuerons de repousser les limites pour mettre sur le marché des solutions toujours plus sûres, plus intelligentes et plus fiables. »

À propos d'ELEGRP

Fondée en 2000, la société ELEGRP est un chef de file mondial de la fabrication d'équipements électriques et électromécaniques intelligents : dispositifs à courant résiduel, dispositifs de câblage, dispositifs pour la maison intelligente, fils et câbles, pompes à eau domestiques, et bien plus encore. Ses produits sont largement utilisés dans les appareils ménagers, les appareils de soins personnels, les salles de bains intelligentes, les équipements électriques et les systèmes électriques des bâtiments.

ELEGRP opère maintenant dans plus de 40 pays et régions à travers le monde. Adoptant une approche centrée sur l'utilisateur, ELEGRP s'attache à améliorer la sécurité des appareils électriques, à étendre l'application des appareils intelligents et des dispositifs de maison intelligente, et à fournir aux utilisateurs du monde entier des produits, des services et des solutions plus sûrs et plus pratiques.

