JACKSONVILLE, Fla., 10 juin 2026 /CNW/ - ELEGRP, fabricant mondial d'équipements électriques et électromécaniques intelligents, a annoncé le lancement de son capteur d'humidité et interrupteur de commande de ventilateur, conçus pour gérer automatiquement les niveaux d'humidité intérieure et améliorer la ventilation dans les salles de bain, les buanderies, les sous-sols et autres espaces sujets à l'humidité.

ELEGRP lance un nouveau capteur d’humidité et un interrupteur de commande de ventilateur pour améliorer la qualité de l’air intérieur et la ventilation domestique

La nouvelle série de produits comprend à la fois un capteur d'humidité autonome et un interrupteur de commande de ventilateur, ainsi qu'un modèle combiné avec contrôle intégré de l'éclairage, offrant aux propriétaires, aux constructeurs et aux entrepreneurs des solutions flexibles.

Dotés d'un capteur d'humidité numérique et d'une technologie de commande par microprocesseur, les appareils surveillent en permanence les niveaux d'humidité ambiante et activent automatiquement les ventilateurs connectés lorsqu'un excès d'humidité est détecté. En contribuant à réduire la condensation et la moisissure, les commandes contribuent à améliorer la qualité de l'air intérieur et le confort quotidien tout en réduisant au minimum les fausses activations couramment associées aux dispositifs de détection d'humidité classiques.

Installation facile sans déposer la plaque murale

Faciles d'utilisation, les commandes du capteur d'humidité permettent d'ajuster les niveaux d'humidité et les temps de fonctionnement du ventilateur directement sur l'appareil, aucune dépose de plaque murale ni aucun outil spécialisé n'étant requis. La rationalité de cette configuration simplifie tant l'installation que les ajustements continus, ce qui la rend plus pratique pour les propriétaires et les électriciens professionnels.

Ventilation intelligente avec plusieurs modes de fonctionnement

Pour répondre à différents besoins de ventilation dans la maison, la série de produits propose trois modes de fonctionnement :

Mode ventilateur de bain : déclenche automatiquement le ventilateur lorsque l'humidité dépasse le niveau sélectionné et fonctionne pendant une durée prédéfinie.

Mode de cycle d'air : assure une ventilation programmée pour maintenir une circulation d'air uniforme et assurer la qualité de l'air frais à l'intérieur.

Mode humidostat : déclenche le ventilateur lorsque l'humidité dépasse le seuil établi, fonctionne pendant une période prédéfinie, puis reste éteint pendant le reste du cycle.

La commande du ventilateur du capteur d'humidité prend en charge les ventilateurs jusqu'à 1/4 HP. Le modèle combiné est également doté d'une commande d'éclairage intégré et est compatible avec une large gamme d'ampoules, offrant une solution tout-en-un flexible pour les environnements domestiques modernes.

« Une ventilation adéquate est essentielle à un cadre de vie sain et confortable », a déclaré Jonson, Product Manager chez ELEGRP. « Compte tenu de l'évolution des normes de construction et de l'importance croissante que l'industrie accorde à la qualité de l'air intérieur, la Californie a déjà mis en œuvre des exigences strictes en matière de ventilation, et nous nous attendons à ce que davantage d'États américains adoptent des exigences réglementaires similaires en aval. Nous avons développé cette série de produits pour proposer un contrôle de l'humidité simple, fiable et intelligent. Notre objectif principal est de rationaliser l'installation et le fonctionnement quotidien sans compromettre le rendement, en répondant aux exigences de conformité et de performance des projets domestiques modernes. »

La série ELEGRP Humidity Sensor and Fan Control satisfait aux normes UL 60730 et CSA C22.2 N° 60730 et est conçue pour assurer la conformité aux normes California Title 24 (éditions 2019 et 2022), aux exigences de qualité de l'air intérieur CAL Green et aux normes de ventilation domestique ASHRAE 62.2. Les appareils sont maintenant disponibles sur Amazon.

À propos d'ELEGRP

Fondé en 2000, ELEGRP est un leader mondial de la fabrication d'équipements électriques et électromécaniques intelligents, y compris des dispositifs à courant résiduel, des dispositifs de câblage, des dispositifs de maison intelligente, des fils et des câbles, des pompes à eau domestique et plus encore. Ses produits sont largement utilisés dans les appareils ménagers, les appareils de soins personnels, les salles de bains intelligentes, les équipements électriques et les systèmes électriques des bâtiments.

ELEGRP opère maintenant dans plus de 40 pays et régions à travers le monde. Adoptant une approche centrée sur l'utilisateur, ELEGRP s'attache à améliorer la sécurité des appareils électriques, à étendre l'application des appareils intelligents et des dispositifs de maison intelligente, et à fournir aux utilisateurs du monde entier des produits, des services et des solutions plus sûrs et plus pratiques.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.elegrp.com/ et suivre ELEGRP sur LinkedIn, Instagram, Facebook, Reddit et YouTube.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2995941/humidity_sensor_switch_PR_newswire.jpg

SOURCE ELEGRP

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