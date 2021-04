Le réseau de recharge publique électrique ultrarapide offre des sessions de recharge gratuites aux conducteurs de véhicules électriques pour souligner les avantages de la mobilité électrique sur le plan de la durabilité

TORONTO, 20 avril 2021 /CNW/ - Le jeudi 22 avril, à l'occasion du Jour de la Terre, les propriétaires de véhicules électriques (VÉ) bénéficieront de sessions de recharge gratuites à toutes les bornes de recharge ultrarapide d'Electrify Canada.

L'entreprise ne facturera pas les recharges aux conducteurs de VÉ, de minuit (HAE), le 22 avril, à 3 h (HAE) le 23 avril. Ainsi, ceux-ci pourront recharger leur véhicule à n'importe quelle borne d'Electrify Canada dans toutes les provinces, et à n'importe quel moment le Jour de la Terre.

Les conducteurs de véhicules électriques peuvent trouver une borne de recharge sur le site Web d'Electrify Canada.

« En conduisant des véhicules électriques, les consommateurs prennent des mesures concrètes pour réduire leurs émissions de carbone. Electrify Canada se réjouit de souligner ces actions en offrant des sessions de recharge gratuites pour le Jour de la Terre, a déclaré Giovanni Palazzo, président d'Electrify Canada. L'entreprise est fière de participer à la révolution des véhicules électriques en permettant aux Canadiens d'avoir recours à la mobilité électrique, pour le Jour de la Terre et tous les jours. »

L'entreprise encourage les conducteurs de véhicules électriques à profiter de cette offre et à partager leur engagement à adopter un mode de vie électrique à leurs abonnés sur les médias sociaux avec le mot-clic #ChargeOnEarth pour promouvoir le soutien des populations locales à l'égard du Jour de la Terre.

Electrify Canada détient 22 stations de bornes de recharge au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, chacune équipée de 4 bornes de recharge d'une puissance pouvant atteindre de 150 kW à 350 kW, soit la recharge publique la plus rapide disponible pour les Canadiens. L'entreprise prévoit exploiter 32 station de bornes de recharge pour un total de 128 bornes de recharge rapide individuelles d'ici la fin de 2021.

À propos d'Electrify Canada

Electrify Canada fut fondée en juillet 2018. L'objectif de l'entreprise est de promouvoir une plus grande adoption de véhicules à émissions nulles (VÉN) en créant une infrastructure de recharge à courant continu (c.c.) de véhicules électriques (VÉ) extrêmement rapide et transformatrice qui offre aux Canadiens la vitesse et la fiabilité nécessaires pour passer aux véhicules électriques. Pour en savoir plus, consultez le site : electrify-canada.ca.

