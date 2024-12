TORONTO, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Alors qu'un nombre croissant de conducteurs prend le virage électrique, il est important de comprendre les subtilités de la possession d'un VE durant la saison froide. La recharge par temps froid peut prendre plus de temps, car les températures plus basses réduisent la capacité de charge de la batterie du véhicule. Pour s'y adapter, il suffit de quelques changements à votre routine normale de recharge et d'un peu de planification.

Electrify Canada vous fait part des cinq meilleurs conseils pour vous déplacer aisément en VE cet hiver :

Documents connexes VOIR PDF les cinq meilleurs conseils d’Electrify Canada

Prévoyez des sessions de recharge plus longues

C'est le véhicule qui commande les vitesses de recharge, et non la borne de recharge. Lorsque les températures sont basses, le logiciel du VE réduit sa puissance de recharge. Les changements de température peuvent réduire l'autonomie d'un VE

Si la température chute pendant la nuit, l'autonomie de votre VE peut s'en trouver réduite. Certains VE peuvent prévoir la réduction de l'autonomie causée par les températures extrêmes et ajustent l'affichage de la console. Planifiez votre session de recharge

Localisez les bornes de recharge publiques à l'avance pour éviter de vous retrouver dans une situation d'autonomie réduite par rapport à la borne de recharge la plus proche. Garez votre véhicule à l'intérieur lorsque vous le pouvez

Envisagez de garer votre véhicule à l'intérieur par temps froid extrême. Les températures intérieures plus chaudes peuvent prévenir les vitesses de recharge plus lentes et conserver la charge plus longtemps. Utilisez les fonctions par temps froid de votre VE

Certains VE présentent une fonction de préconditionnement qui permet aux conducteurs de programmer le réchauffage ou de réchauffer manuellement la batterie à une température plus optimale.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les conseils de recharge par temps froid d'Electrify Canada.

Pour connaître les dernières nouvelles d'Electrify Canada, consultez Electrify-Canada.ca

À propos d'Electrify Canada

Electrify Canada a été créée en juillet 2018. Electrify Canada a pour objectif de promouvoir une plus grande adoption des véhicules à émission zéro (VEZ) en mettant en place un réseau de recharge rapide à courant continu accessible et novateur qui donne aux Canadiens la vitesse et la fiabilité nécessaires pour passer à l'électricité en toute confiance. Electrify Commercial® fournit des solutions spécialisées aux entreprises cherchant à mettre au point des programmes de recharge de véhicules électriques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : electrify-canada.ca.

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2572910/Electrify_Canada.pdf

SOURCE Electrify Canada

Relations avec les médias : Tara Geiger, Electrify Canada, [email protected], 571 352-6194