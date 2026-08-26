Élections québécoises 2026 : la FCCQ demande aux partis de s'engager à alléger la fiscalité et réduire le fardeau réglementaire des entreprises frappées par la guerre tarifaire

MONTRÉAL, le 26 août 2026 /CNW/ -- À l'approche du déclenchement des élections québécoises, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le réseau des chambres de commerce rappellent qu'il est encore plus important que les partis politiques s'engagent clairement à alléger la fiscalité des entreprises et à réduire leur fardeau réglementaire. Le nouvel épisode de la guerre tarifaire avec les États-Unis plombe la compétitivité de nos entreprises et accroît le sentiment d'incertitude partout dans nos régions.

« Le contexte actuel est hautement préoccupant. Nos entreprises croulent sous le poids des tarifs et des contraintes règlementaires, bureaucratiques et fiscales qui freinent notre productivité et notre capacité d'investir et d'innover. Depuis l'annonce de ses priorités électorales en juin dernier, le réseau des chambres de commerce continue à interpeller tous les partis, les chefs et les candidats en vue des élections du 5 octobre afin qu'ils s'engagent à améliorer notre environnement d'affaires, qui demeure particulièrement complexe en régions », a affirmé Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

La FCCQ demande aux partis politiques de présenter des mesures concrètes autour de quatre grands axes :

Le renforcement de la compétitivité de nos entreprises, notamment par l'allègement de leur fiscalité et la réduction de leur fardeau réglementaire;

L'accès à la main-d'œuvre dont elles ont besoin;

Le soutien au dynamisme régional en réalisant notre plein potentiel minier et énergétique;

Un accès facilité aux marchés, notamment en favorisant l'achat québécois et la participation des PME aux marchés publics.

Le document identifiant les sept priorités électorales dévoilées en juin dernier par la FCCQ et le réseau des chambres est disponible ici.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et près de 1000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : Sarah Veilleux-Poulin, Directrice des communications et des relations médias, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], (514) 442-9530