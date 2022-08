Élections provinciales : la FCEI lance une pétition pour les PME québécoises frappées par l'inflation et la pénurie de main-d'œuvre

MONTRÉAL, le 1er août 2022 /CNW Telbec/ - Les PME québécoises vivent une situation difficile et ne connaissent pas de répit depuis le début de la pandémie : augmentation des coûts, pénurie de main d'œuvre et fiscalité désavantageuse. Elles ont besoin d'un coup de pouce pour les aider à franchir les multiples obstacles qui les freinent dans leur croissance. À quelques semaines des élections provinciales, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) lance une pétition pour faire entendre leur voix.

Ce sont trois PME sur quatre qui identifiaient l'augmentation des prix comme le plus grand défi de 2022. Depuis le début de l'année, cet enjeu ne fait que prendre de l'ampleur chaque mois. Les résultats du plus récent sondage de la FCEI de juin démontre que seulement le quart des PME (26 % au Québec) estiment que leur gouvernement provincial comprend la pression que l'augmentation des coûts a sur leur entreprise.

« Les PME voient leurs coûts exploser de partout, comme les coûts du carburant, de l'énergie et les salaires pour retenir ou attirer des employés. Tout cela arrive dans un contexte où les consommateurs doivent réduire leurs dépenses. Ceci n'augure rien de bon pour les PME québécoises qui sont à peine la moitié à avoir retrouvé leurs revenus normaux prépandémiques. Des mesures ont été prises pour aider les citoyens à faire face à l'inflation, mais on attend toujours d'entendre les propositions pour aider nos petites entreprises. Les PME peuvent interpeler les candidats en signant notre pétition », affirme François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Des perspectives économiques ombragées pour les PME

Les récentes données du Baromètre des affairesMD révèlent que la confiance des PME poursuit sa chute pour le troisième mois consécutif au Québec. Les principales raisons de cette baisse de confiance sont d'abord l'inflation qui exerce de la pression sur les coûts et ensuite les pénuries de main-d'œuvre qui limitent la croissance des PME.

Rappelons qu'en sus de la hausse importante des coûts, les PME québécoises doivent composer avec la fiscalité pour petites entreprises la plus désavantageuse du pays. En effet, c'est au Québec où les taxes sur la masse salariale sont les plus élevées : elles sont 30 % plus élevées ici que la moyenne canadienne. N'oublions pas que la province est la seule qui bloque l'accès au taux d'impôt PME pour certaines petites entreprises et que ce taux d'impôt est plus bas dans huit autres provinces.

La FCEI, à travers sa plateforme électorale , rappelait l'importance de prendre en considération cette situation complexe et de répondre aux attentes des petites entreprises pour propulser l'économie québécoise. La pétition reprend les thèmes centraux qui permettront de mieux outiller les PME à relever avec succès les défis de l'heure.

« Chaque jour, les propriétaires d'entreprise doivent jongler entre le manque d'employés, l'augmentation des coûts et la pression de trouver des solutions pour garder leurs affaires à flot. Les différents partis politiques peuvent faire une différence lors des prochaines élections, notamment en adoptant un plan pour créer un environnement fiscal plus juste et compétitif, en réduisant la paperasserie pour donner du temps aux entrepreneurs, et en adoptant des mesures diversifiées pour aider les PME à trouver les talents tant recherchés. Les PME comptent sur eux! », conclut François Vincent.

Pour signer la pétition : « Propulser les PME Québécoises! ».

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

