ÉLECTIONS PROVINCIALES 2026 : LE COMITÉ PARITAIRE DES AGENTS DE SÉCURITÉ VEUT AVOIR LES MOYENS DE PROTÉGER CEUX QUI NOUS PROTÈGENT

MONTRÉAL, le 27 août 2026 /CNW/ -- Dans le cadre des élections provinciales 2026, le Comité paritaire des agents de sécurité (CPAS) veut faire reconnaitre au prochain gouvernement l'importance de protéger les conditions de travail des agents de sécurité encadrées par la Loi sur les décrets de convention collective (LDCC). Puisque cette loi n'a pas été revue de façon substantielle depuis 1996, des pouvoirs additionnels sont demandés aux partis politiques pour répondre aux réalités actuelles du marché du travail. En effet, la LDCC accuse désormais un important retard par rapport à l'évolution d'autres lois du travail au Québec.

Malheureusement, la LDCC a plusieurs fois été menacée, notamment par les deux derniers gouvernements du Québec, ce qui a suscité de larges contestations. Bien que ces tentatives n'aient pas abouti, l'incertitude qu'elles ont créée auprès des travailleurs et des entreprises assujetties au décret ont fragilisé l'industrie. Le CPAS invite tous les partis politiques à prendre l'engagement, dès maintenant, de renforcer les pouvoirs prévus à la LDCC. À l'échelle du Québec, c'est plus de 90 000 travailleurs dans plusieurs industries distinctes qui sont assujettis aux différents décrets de convention collective. Ces décrets sont des normes de travail minimales particulières qui assurent des conditions décentes aux travailleurs.

« La Loi n'a pas été revue depuis 30 ans, alors qu'elle encadre les conditions de travail de près de 90 000 salariés au Québec, dont 22 000 œuvrant dans le secteur de la sécurité privée. Plutôt que d'y introduire des dispositions qui pourraient affaiblir les décrets, nous invitons les partis politiques qui souhaitent former le gouvernement de respecter, moderniser et renforcer la portée de la Loi sur les décrets de convention collective pour qu'elle soit adaptée aux réalités du marché du travail de 2026 », affirme Stéphanie Corriveau, directrice générale du CPAS.

Des demandes claires au prochain gouvernement

Avec une dernière modification en 1996, moderniser la LDCC est primordial pour s'adapter aux enjeux actuels des différents secteurs. Le CPAS souhaite une modernisation de la LDCC basée sur trois axes précis :

Instaurer de meilleurs mécanismes de transparence et d'échange d'information afin de réduire le travail au noir et d'assurer une saine concurrence, notamment par l'émission de lettres d'état de situation. Rendre les amendes réellement dissuasives, à l'instar de ce qui se fait à la Commission de la construction du Québec, en révisant et en indexant les amendes pénales, dont le montant est actuellement insuffisant pour dissuader les contrevenants. Accélérer le renouvellement des décrets afin d'offrir une meilleure prévisibilité, tant pour les entreprises que pour les salariés.

« Tous les partis politiques doivent se sentir interpellés par nos demandes. On souhaite une modernisation durable de la loi, dans l'intérêt des travailleurs et des entreprises qui se conforment », conclut Stéphanie Corriveau.

Ce message est partagé par des homologues d'autres industries, dont le Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics (CPEEP), le Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal (CPBRM) ainsi que Comité paritaire du personnel de l'industrie de la signalisation routière du Québec (CPPISRQ).

À propos du CPAS

Le Comité paritaire des agents de sécurité (CPAS) est un organisme sans but lucratif chargé d'administrer et d'appliquer le Décret sur les agents de sécurité, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective. Cette loi permet d'étendre certaines dispositions d'une convention collective, notamment les aspects salariaux et les conditions de travail, à l'ensemble du secteur afin de prévenir la concurrence déloyale. Créé à l'origine par deux décrets régionaux fusionnés en 1984, le Décret sur les agents de sécurité constitue aujourd'hui le cadre qui assure l'équité, la stabilité et la qualité des conditions de travail dans l'industrie de la sécurité au Québec.

SOURCE Comité paritaire des agents de sécurité (CPAS)

Contact : Elena Gabrysz, [email protected], 514 839-7296