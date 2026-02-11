« C'PAS pour rien qu'on est là » : le secteur de la sécurité privée se mobilise pour protéger les Québécois

MONTRÉAL, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Alors que le gouvernement du Québec fait de la sécurité l'un de ses enjeux prioritaires, le Comité paritaire des agents de sécurité (CPAS) réitère que la sécurité du public nécessite l'implication de tout l'écosystème, y compris le secteur de la sécurité privée et ses mécanismes de réglementation.

À travers sa nouvelle campagne, le CPAS souligne l'apport essentiel, bien que souvent invisible, des agentes et agents de sécurité et rappelle le rôle structurant du comité paritaire dans la sécurité des Québécois depuis plus de 30 ans.

Le CPAS assure l'application rigoureuse du décret encadrant les agentes et agents de sécurité, en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (LDCC). Concrètement, il permet d'offrir des conditions de travail attrayantes, de soutenir financièrement la formation professionnelle ainsi que de mettre en place un système de prévention des abus, et ce, au bénéfice des employeurs, des agents de sécurité et de l'ensemble des citoyens du Québec.

« Les agents de sécurité sont présents partout dans notre quotidien comme dans les hôpitaux, le transport en commun et même en appui aux forces policières. Leur travail est essentiel au maintien de notre sentiment de sécurité », souligne Stéphanie Corriveau, directrice générale du CPAS. « Notre rôle est de les protéger, afin qu'ils puissent protéger les Québécois à leur tour. »

En plus de contribuer à la protection des Québécois, le CPAS veille à ce que l'ensemble des entreprises de sécurité privée évoluent selon des règles communes, favorisant ainsi une saine concurrence dans le secteur. Il s'assure aussi du respect des conditions de travail des agentes et agents de sécurité. À ce titre, en 2025 plus de 5,9 millions de dollars ont été réclamés pour les salariés et plus de 600 inspections ont été menées sur le terrain. Entièrement autofinancé, le comité paritaire n'engendre par ailleurs aucun coût pour les contribuables québécois.

« Le CPAS est un modèle souhaité par l'industrie et dont l'efficacité parle d'elle-même », souligne Dany Laflamme, représentant de l'Association provinciale des agences de sécurité (APAS) et président de Gardium. « Il veille au respect des règles et soutient les entreprises pour qu'elles soient conformes. »

À l'heure où le Québec souhaite renforcer la sécurité, le CPAS, l'APAS et les agents de sécurité répondent présents. Ils réaffirment leur engagement à faire partie de la solution, dans un cadre rigoureux et éprouvé, au bénéfice de l'ensemble des Québécois.

À propos du CPAS

Le Comité paritaire des agents de sécurité (CPAS) est un organisme sans but lucratif chargé d'administrer et d'appliquer le Décret sur les agents de sécurité, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective. Cette loi permet d'étendre certaines dispositions d'une convention collective, notamment les aspects salariaux et les conditions de travail, à l'ensemble du secteur afin de prévenir la concurrence déloyale. Créé à l'origine par deux décrets régionaux fusionnés en 1984, le Décret sur les agents de sécurité constitue aujourd'hui le cadre qui assure l'équité, la stabilité et la qualité des conditions de travail dans l'industrie de la sécurité au Québec.

