Avis aux médias - Annonce de nouvelles mesures visant à renforcer le sentiment de sécurité à Montréal

MONTRÉAL, le 20 août 2026 /CNW/ -- La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et le responsable de la sécurité et de la prévention au comité exécutif, Jim Beis, accompagnés du directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, et du président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francoeur, invitent les membres des médias à une conférence de presse portant sur de nouvelles mesures visant à renforcer le sentiment de sécurité à Montréal.

Date : Vendredi 21 août 2026



Heure : 9 h

Le lieu de l'événement sera communiqué aux médias accrédités ayant confirmé leur présence à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]