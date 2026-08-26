/R E P R I S E -- Avis aux médias - La mairesse de Montréal présentera les demandes de la Ville de Montréal en vue des prochaines élections québécoises/

MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur les demandes de la Ville de Montréal faites aux partis politiques provinciaux en vue des élections québécoises, qui auront lieu le 5 octobre prochain.

Date : Mercredi 26 août 2026

Heure : 10 h

Le lieu de l'événement sera communiqué aux médias accrédités ayant confirmé leur présence à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]