ÉLECTIONS PROVINCIALE 2026 : LE COMITÉ PARITAIRE DES BOUEURS DE LA RÉGION DE MONTRÉAL REVENDIQUE PLUS DE POUVOIR POUR CONTRER LE TRAVAIL AU NOIR

MONTRÉAL, le 27 août 2026 /CNW/ -- À l'occasion des élections provinciales, le Comité paritaire des Boueurs de la région de Montréal (CPBRM) réitère l'importance d'élargir ses pouvoirs d'intervention pour faire respecter les droits de ces travailleurs essentiels, grâce notamment à la Loi sur les décrets de convention collective (LDCC). Deux phénomènes sont malheureusement présents dans l'industrie : le travail non déclaré et les stratagèmes de chauffeurs à rabais (chauffeurs inc.). Considérant qu'à Montréal, plus de 85% des déchets sont récoltés par des entreprises privées, le CPBRM veut assurer une saine concurrence et des conditions de travail adéquates avec des pouvoirs conséquents.

Malheureusement, la Loi sur les décrets de convention collective, qui encadre le CPBRM et contribue à la protection de plus de 90 000 travailleurs de différents secteurs à travers le Québec, a plusieurs fois été menacée par les précédents gouvernements. Le CPBRM met en garde les partis politiques et les invite à ne pas répéter les erreurs du passé. Au lieu de vouloir démanteler le modèle, il y a lieu de le renforcer. En effet, les deux précédents gouvernements ont tenté de restreindre ou abolir la LDCC. Ces deux tentatives ont fait face à une levée de boucliers importante. Conséquemment, des pouvoirs additionnels sont demandés pour assurer la conformité des acteurs des industries visées, et ce, au bénéfice des travailleurs et des entreprises assujetties qui joueront toutes selon les mêmes règles.

« C'est un secteur dans lequel les conditions peuvent être particulièrement précaires. C'est pour ça qu'on doit avoir un mécanisme de réglementation fort », déclare Olivier Proulx Toussaint, directeur général adjoint du CPBRM.

Une occasion à saisir pour le prochain gouvernement

Le CPBRM interpelle les partis politiques à se pencher sur la nécessité de moderniser en profondeur la Loi sur les décrets de convention collective (LDCC) pour que celle-ci, modifiée pour la dernière fois en 1996, réponde aux enjeux actuels de l'industrie. Davantage de pouvoirs en matière de conformité, d'enquêtes, ainsi qu'une actualisation des amendes imposées en cas de manquement à la Loi permettraient aux différents comités paritaires de remplir pleinement leur mission.

« À l'aube des prochaines élections provinciales, nous interpellons tous les partis politiques : on a besoin de meilleurs outils pour encadrer ce qui se fait dans le secteur. Nous demandons au prochain ministre du Travail de moderniser la Loi sur les décrets de convention collective pour qu'on puisse s'assurer que les contrats publics soient octroyés à des entreprises qui respectent les règles. En fin de compte, quand les organisations sont conformes et qu'elles jouent selon les mêmes règles du jeu, c'est toute la société qui gagne. », conclut monsieur Proulx Toussaint.

À propos du CPBRM

Le Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal (CPBRM) est un organisme sans but lucratif chargé d'administrer et d'appliquer le Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective. Cette loi permet d'étendre certaines dispositions d'une convention collective aux entreprises et salariés présents assujettis au Décret. Créé en 1980, le Décret s'étend à un territoire couvrant la région administrative de Montréal comprenant les sous-régions Saint-Jean-sur-Richelieu, Beauharnois, St-Hyacinthe, Montréal Métropolitain, Richelieu, Joliette et Terrebonne. Le territoire du CPBRM représente près de 55 % de la population totale du Québec, soit un peu moins de 5 000 000 de Québécois.

SOURCE Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal (CPBRM)

Contact : Elena Gabrysz, [email protected], 514 839-7296