JOURNÉE MONDIALE DES ÉBOUEURS : METTRE LA LUMIÈRE SUR UN TRAVAIL INVISIBLE

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale des éboueurs, le Comité paritaire des Boueurs de la région de Montréal (CPBRM) réitère l'importance d'élargir ses pouvoirs d'intervention pour faire respecter les droits de ces travailleurs essentiels via une collaboration avec l'humoriste Tommy Néron.

« Malheureusement, à l'image des travailleurs qu'elle célèbre, la Journée mondiale des éboueurs passe souvent sous le radar. Aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion parfaite de les remercier pour leur rôle essentiel », affirme Olivier Proulx Toussaint, directeur général adjoint du CPBRM. « On veut aussi en profiter pour rappeler que c'est un secteur dans lequel les conditions peuvent être particulièrement précaires. C'est pour ça qu'on doit avoir un mécanisme de réglementation fort. »

Une occasion à saisir pour le prochain gouvernement

Malgré la mort au feuilleton du Projet de loi n° 27, Loi modifiant diverses dispositions concernant les décrets de convention collective et l'industrie de la construction, le CPBRM interpelle les partis politiques à se pencher sur la nécessité de moderniser en profondeur la Loi sur les décrets de convention collective (LDCC) pour que celle-ci, modifiée pour la dernière fois en 1996, réponde aux enjeux actuels du l'industrie.

En effet, l'industrie de l'enlèvement de déchets a de plus en plus recours au stratagème frauduleux de « chauffeurs inc. », menaçant tant les conditions de travail des éboueurs que la saine gestion des finances publiques. Confronté à cette nouvelle manière de faire, le CPBRM fait valoir l'urgence d'élargir la portée de ses pouvoirs d'intervention dans le but d'accroître la conformité des entreprises et d'assurer le respect des droits des travailleurs.

« À l'aube des prochaines élections provinciales, nous interpellons tous les partis politiques : on a besoin de plus de pouvoirs pour mieux encadrer le secteur. Nous demandons au prochain ministre du Travail de moderniser la Loi sur les décrets de convention collective pour qu'on puisse s'assurer que les contrats publics soient octroyés à des entreprises qui respectent les règles. En bout de ligne, quand les organisations sont conformes et que les employés sont traités dignement, c'est toute la société qui gagne. », conclut Monsieur Proulx Toussaint.

À propos du CPBRM

Le Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal (CPBRM) est un organisme sans but lucratif chargé d'administrer et d'appliquer le Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective. Cette loi permet d'étendre certaines dispositions d'une convention collective aux entreprises et salariés présents assujettis au Décret. Créé en 1980, le Décret s'étend à un territoire couvrant la région administrative de Montréal comprenant les sous-régions Saint-Jean-sur-Richelieu, Beauharnois, St-Hyacinthe, Montréal Métropolitain, Richelieu, Joliette et Terrebonne. Le territoire du CPBRM représente près de 55 % de la population totale du Québec, soit un peu moins de 5 000 000 de Québécois.

SOURCE Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal (CPBRM)

Elena Gabrysz, [email protected], 514 839-7296