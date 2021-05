Élections municipales : les PME dévoilent leurs attentes aux candidats

MONTRÉAL, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - À près de six mois des élections municipales, au moment où les candidatures commencent à affluer, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) dévoile les attentes des PME à l'égard de leurs candidats. Selon les propriétaires d'entreprise, les candidats municipaux devraient, pour les quatre prochaines années, se doter en priorité d'une stratégie municipale pour le développement économique (46 %) et d'un plan de réduction des coûts de gestion de l'administration municipale (44 %).

« Il est clair que le milieu entrepreneurial s'attend à une vision ambitieuse du développement économique, à des actions pour alléger la paperasserie et à beaucoup de rigueur de la part de ceux qui visent un siège au sein d'un conseil municipal. Au fil des ans, le milieu municipal s'est transformé. Il joue maintenant un rôle central dans la qualité de l'environnement entrepreneurial dans lequel évoluent les PME. Pour assurer des économies locales fortes, il faut répondre aux demandes des PME, parce qu'elles représentent la forte majorité des entreprises au Québec. C'est un point de départ à ne pas manquer », explique François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

Le sondage révèle aussi qu'en termes de priorité :

40 % des chefs d'entreprise ciblent la mise en place d'un programme d'indemnisation des commerçants touchés par les travaux routiers.

37 % des sondés estiment important de disposer d'un plan de réduction de l'écart entre la taxation résidentielle et commerciale.

Un propriétaire sur trois désire l'accélération de la prestation des services aux entreprises (34 %) et l'adoption d'une politique ou d'un plan d'allégement réglementaire (31 %).

Des engagements et des mesures à court terme à privilégier également

Les entrepreneurs espèrent aussi des actions à court terme pour les aider à stimuler l'économie. La grande majorité souhaitent limiter les hausses de l'impôt foncier des entreprises (60 %) et 40 % réclament une réduction des tarifs municipaux (eau, égouts, matières résiduelles, permis, etc.).

« Nul besoin de rappeler l'état de nos artères commerciales et la situation précaire dans laquelle se trouvent nos restaurateurs, nos commerces de détail et les services personnels, pour comprendre que limiter les hausses de l'impôt foncier à court terme demeure l'action à adopter. La réduction des différents tarifs municipaux et des permis pour offrir une marge de manœuvre suffisante à nos PME est aussi un des principaux outils dont disposent les villes pour soutenir leurs entreprises. Nous espérons que les candidats aux élections municipales de novembre seront sensibles à ces demandes », conclut M. Vincent.

Faits saillants

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter la présentation de la FCEI intitulée « Élections municipales 2021 : priorités des PME du Québec ».

Méthodologie

Les résultats finaux présentés ici sont extraits d'un sondage en ligne de la FCEI, Votre voix, auquel 721 de ses membres du Québec ont répondu entre le 8 et le 30 avril 2021. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 3,6 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Julien Dubois, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]

Liens connexes

https://www.cfib-fcei.ca/