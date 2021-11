MONTRÉAL, le 8 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Au lendemain d'élections municipales historiques, La Gouvernance au Féminin (LGAF) tient à féliciter toutes les candidates et les élues de tous les partis, particulièrement Projet Montréal et sa cheffe Valérie Plante pour le deuxième mandat obtenu hier.

« Nous félicitons Mme Plante et son équipe et soulignons l'importance de la réélection d'une mairesse à la tête de Montréal, métropole du Québec et ville de renommée internationale ! En 2021, la proportion totale de candidatures féminines aux élections municipales a atteint 35,5 % au Québec (une augmentation de 4,2 points de pourcentage par rapport à 2017). Il est certainement possible de parler d'un « effet Plante » et d'établir une corrélation entre la présence d'une mairesse dans une ville d'envergure au cours des quatre dernières années et la hausse du nombre de femmes candidates à travers toute la province. Aujourd'hui, outre Valérie Plante à Montréal, saluons entre autres les mairesses Évelyne Beaudin à Sherbrooke, France Bélisle à Gatineau, Julie Dufour à Saguenay et Catherine Fournier à Longueuil, grâce à qui il y a parité à la tête des 10 plus grandes villes du Québec.

Enfin, permettez-nous de souligner le travail important fait par la Ville de Montréal en ce qui concerne la parité, la diversité et l'inclusion : la métropole est l'une des huit organisations (sur plus de 60 organisations d'envergure québécoises, canadiennes et multinationales) qui se sont méritées la Certification Parité Platine en 2020, soit le plus haut niveau de reconnaissance offert par La Gouvernance au Féminin. Il nous tarde de poursuivre ce travail avec Montréal, » souligne Caroline Codsi, présidente fondatrice de La Gouvernance au Féminin.

La Certification ParitéTM de La Gouvernance au Féminin -- disponible à travers le Canada et les États-Unis et créée avec le soutien pro bono de McKinsey & Company en 2017 -- a pour but d'aider les organisations à accroître la représentation des femmes, surtout dans les secteurs où elles ont été historiquement sous-représentées et dans les postes de direction. Accenture, Mercer et Willis Towers Watson soutiennent l'équipe de LGAF dans l'évaluation des candidatures. Avec son questionnaire approfondi, la Certification se penche sur la parité dans les organes décisionnels, ainsi que sur la mise en œuvre des mécanismes nécessaires pour permettre aux femmes de tous les niveaux hiérarchiques de faire progresser leurs carrières, créant ainsi un vivier de talents féminins. Une attention particulière est également octroyée à l'intersectionnalité afin de s'assurer que les femmes noires, de couleur, autochtones, LGBTQ+ ou avec des handicaps bénéficient d'une égalité des chances.

