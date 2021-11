Élections municipales: la Fondation Rivières rappelle aux nouveaux élus qu'ils font partie de la solution au problème des déversements d'eaux usées

MONTRÉAL, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ -Sept nouveaux maires sensibles aux questions environnementales ont été élus dans les sept plus grandes villes au Québec. À elles seules, Longueuil, Saguenay, Laval, Québec, Gatineau, Terrebonne et Sherbrooke abritent la moitié de la population du Québec et elles sont responsables de 42% de l'intensité totale des déversements d'eaux usées au Québec, comme le démontre le triste palmarès 2020 des déversements d'eaux usées.

Après une campagne électorale forte en propositions sur l'environnement, Fondation Rivières félicite les nouveaux élus municipaux et offre son expertise et sa collaboration pour les soutenir dans leurs initiatives visant à la préservation des milieux humides et à la réduction des déversements d'eaux usées dans nos rivières.

Avec le triste palmarès 2020, les nouveaux élus ont tout en main pour mieux comprendre la problématique, élément clé pour être en mesure de prendre action efficacement. En quatre ans, vous avez le pouvoir de vous attaquer et de régler le problème des déversements d'eaux usées.

Vous avez besoin d'aide? N'hésitez pas à nous contacter!

Vous pouvez consulter le palmarès sur le site de Fondation Rivières à fondationrivieres.org.

SOURCE Fondation Rivières

Renseignements: Christian Généreux, responsable des communications, Fondation Rivières, 514 272-2666, poste 302, [email protected]

