Élections municipales : l'UMQ lance sa campagne Festi-Vote pour inciter les jeunes à aller voter

MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) lance Festi-Vote, une campagne de communication conçue pour encourager le vote des jeunes de 18 à 34 ans aux élections municipales du 2 novembre prochain.

Faire du 2 novembre un rendez-vous rassembleur et marquant

Inspirée de l'univers des festivals populaires, Festi-Vote transforme la journée électorale en un événement tendance, rassembleur et incontournable. Une approche festive et actuelle qui vise à rappeler que le vote municipal est un geste concret, porteur d'impact sur les enjeux du quotidien.

La campagne met en lumière le rôle essentiel des municipalités dans les enjeux qui touchent les jeunes : transport, logement, environnement, loisirs, culture, etc.

Une stratégie multiplateforme pour maximiser la portée

Festi-Vote se déploie jusqu'au 2 novembre prochain sur plusieurs canaux :

Une présence sur les médias sociaux

Des contenus créés en collaboration avec deux créatrices de contenu québécoises : Alexane Drolet et Emy Lalune

Une trousse de relayage pour les municipalités, des universités et d'autres organisations pour repartager des contenus auprès du public ciblé.

« Le 2 novembre, c'est bien plus qu'un jour de vote. C'est une chance de faire entendre ta voix sur ce qui compte vraiment : ton quartier, ton logement, ta municipalité, ton avenir. Tu veux que ça bouge? Participe au Festi-Vote. Parce que voter, c'est bâtir des milieux de vie à ton image. », déclare Guillaume Tremblay, président de l'Union des municipalités et maire de Mascouche.

Découvrir la campagne : https://umq.qc.ca/festi-vote

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec ; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]