Élections municipales générales 2021 - Séances d'information pour les femmes : « Je me présente aux élections municipales 2021 »

SAINT-JÉRÔME, QC, le 25 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation invite les femmes des régions de Laval et des Laurentides à participer à l'une des séances d'information virtuelles qui seront tenues en collaboration avec le Réseau des femmes des Laurentides (RFL) en vue des prochaines élections municipales. Deux dates sont proposées aux intéressées : le 16 mars, de 12 h à 13 h 30, et le 18 mars, de 18 h 30 à 20 h.

Ces séances aborderont l'organisation municipale et le rôle des personnes élues. De plus, des renseignements sur le processus de mise en candidature seront présentés ainsi que d'autres informations permettant une meilleure compréhension de l'engagement en politique municipale.

Mme Céline Beauregard, mairesse sortante à la municipalité de La Macaza, y sera présente pour partager son expérience. Finalement, une période de questions et d'échanges aura lieu pour clôturer la rencontre.

Les personnes intéressées doivent s'inscrire en cliquant ici afin de recevoir le lien Zoom pour se joindre à l'activité.

AIDE-MÉMOIRE

Date Heure Mardi 16 mars 2021 12 h à 13 h 30 Jeudi 18 mars 2021 18 h 30 à 20 h

Faits saillants :

La campagne « Je me présente » est une initiative gouvernementale visant à augmenter le nombre de candidatures lors des prochaines élections municipales prévues le 7 novembre 2021. Des volets s'adressant particulièrement aux femmes et aux jeunes ont été conçus afin d'augmenter la représentativité de ces groupes au sein des conseils municipaux.

Lors des dernières élections municipales en 2017, dans la région des Laurentides, 211 postes sur une possibilité de 576 avaient été pourvus sans opposition. L'âge moyen des personnes élues était de 54,7 ans pour le poste de conseiller municipal et de 56 ans pour celui de maire. Pour les nouveaux élus et élues, l'âge moyen était de 51,7 ans, tandis que pour les candidates et candidats réélus, il était de 57,7 ans.

Dans la région de Laval , l'âge moyen des personnes élues était de 47,5 ans lors des dernières élections municipales. Pour les nouveaux élus et élues, l'âge moyen était de 42,8 ans, tandis que pour les candidates et candidats réélus, il était de 49,3 ans.

Le calendrier complet des séances d'information « Je me présente aux élections municipales 2021 » peut être consulté sur le site Web de la campagne.

Liens connexes :

Pour en savoir plus les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc/

Pour plus d'informations sur les candidatures aux élections municipales, rendez-vous sur jemepresente.gouv.qc.ca ou téléphonez au 1 844 844-8466.

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746

Liens connexes

https://www.mamh.gouv.qc.ca/