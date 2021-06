BEACONSFIELD, QC, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - Afin que les élections municipales soient les plus participatives, sécuritaires et accessibles, le maire de Beaconsfield, Georges Bourelle, annonce trois bonifications au processus électoral pour le scrutin du 7 novembre prochain, dont le vote par correspondance pour les personnes de 70 ans et plus.

« La participation citoyenne la plus large et la plus facile dans un cadre légal rigoureux est cruciale et fondamentale en démocratie pour garantir une représentation juste de la volonté de la population aux élections, malgré les défis logistiques et les contraintes liées à la pandémie », explique le maire Bourelle.

Dans ce contexte, les membres du Conseil municipal ont adopté à la séance du 14 juin dernier, trois mesures pour favoriser la plus forte participation possible aux élections municipales du 7 novembre prochain.

En plus du vote par correspondance pour les 70 ans et plus, le nombre de jours de votation a plus que doublé, passant de deux à cinq. Il y aura deux jours de vote par anticipation au lieu d'un seul auparavant. Ils auront lieu les samedi et dimanche 30 et 31 octobre. Deux jours de vote additionnels seront créés et auront lieu au bureau de la présidente des élections les lundi et mardi 1er et 2 novembre. Le scrutin aura lieu, comme à l'habitude, le premier dimanche de novembre, soit le 7. Les heures de votation sont les mêmes pour tous les jours de votation, soit de 9 h 30 à 20 h.

Les gens de 70 ans et plus qui veulent se prévaloir du vote par correspondance peuvent dès maintenant en faire la demande, par téléphone, au 514 428-4400 poste 4429, ou encore par courriel, à [email protected]. Les personnes dûment enregistrées recevront leur trousse de votation par la poste, à partir du 4 octobre prochain, jusqu'au 28 octobre. Elles devront retourner leur bulletin de vote afin qu'il soit reçu au bureau de la présidente des élections au plus tard le vendredi 5 novembre, à 16 h 30.

Toutes ces bonifications au processus électoral ont été autorisées par le gouvernement du Québec dans le cadre du projet de loi 85. Aux dernières élections municipales à Beaconsfield, quelque 14 290 personnes étaient éligibles à voter.

La Ville prévoit émettre d'autres communications d'ici l'automne afin de rappeler ces nouvelles dispositions électorales et les procédures à suivre pour y participer.

SOURCE Ville de Beaconsfield

Renseignements: Bureau du Maire, [email protected], beaconsfield.ca

Liens connexes

www.beaconsfield.ca