Élections municipales 2025 - Le compte à rebours officiellement lancé!

SHAWINIGAN, QC, le 19 sept. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la rencontre du Conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche, ainsi que les membres du conseil accueilleront aujourd'hui la ministre des Affaires municipales, madame Geneviève Guilbault. Ensemble, ils donneront le coup d'envoi du grand rendez-vous démocratique municipal !

Le 2 novembre, plus de 8 000 postes seront à pourvoir dans quelque 1 100 municipalités à travers le Québec, dont 19 postes de préfètes et préfets. Une fois tous les quatre ans, les citoyennes et citoyens ont l'occasion de façonner l'avenir de leur communauté. À cette occasion, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) lance un appel à l'engagement citoyen : c'est le moment de s'impliquer, de suivre ce qui se passe dans sa région, de découvrir les candidates et candidats, et de s'intéresser aux enjeux locaux. Il est encore temps de poser sa candidature : la période de dépôt se poursuit jusqu'au 3 octobre.

Les élues et élus municipaux occupent un rôle central dans la gouvernance de proximité. Ils prennent des décisions qui influencent directement la qualité de vie des communautés, notamment en matière d'adaptation aux changements climatiques, d'accès au logement, de lutte contre l'itinérance, de transport, de culture, loisirs et sports. Ces responsabilités exigent des perspectives variées et des expériences diversifiées, afin de répondre efficacement aux défis actuels et futurs. Pour mieux faire connaître la richesse et la complexité de ce rôle, l'UMQ a lancé une série de capsules de témoignages d'élues et élus municipaux. Ces récits authentiques permettent de mieux comprendre leur réalité et de mettre en lumière l'impact humain de l'engagement municipal.

De plus, l'UMQ a lancé en mai dernier la campagne de sensibilisation « On a besoin de tes lumières ». Cette initiative vise à promouvoir la démocratie municipale et à encourager la participation citoyenne. Elle met en évidence l'impact concret et humain de la gouvernance locale, qui repose sur la proximité et l'accessibilité.

« Je tiens, au nom de l'UMQ, à exprimer ma reconnaissance envers les élues et élus qui terminent leur mandat. Votre engagement a contribué à renforcer la démocratie municipale et à faire progresser vos communautés. À celles et ceux qui envisagent de se lancer, je dis : osez. Vos idées, votre énergie et votre vision peuvent transformer votre milieu », a déclaré M. Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

Un sondage réalisé en mars 2024 par l'UMQ, en collaboration avec la firme Léger, révèle que 97 % des élues et élus municipaux estiment avoir un impact réel dans leur communauté, confirmant ainsi la portée et la pertinence de leur rôle.

Pour obtenir toutes les informations sur le déroulement de la période électorale, sur les candidatures et sur comment exercer son droit de vote, l'UMQ invite la population à consulter le site internet de leur municipalité, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et du Directeur général des élections du Québec (DGEQ).

