Élections municipales 2025 : la Chambre tiendra son débat économique le 2 octobre

MONTRÉAL, le 27 août 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain réunira les candidats à la mairie de Montréal Soraya Martinez Ferrada et Luc Rabouin le 2 octobre 2025 pour débattre des grands enjeux qui animent la communauté d'affaires. L'ouverture de l'événement sera assurée par Isabelle Dessureault, nouvelle présidente et cheffe de la direction de la Chambre, et le débat sera modéré par Stéphanie Grammond, éditorialiste en chef de La Presse.

« Les intérêts du milieu des affaires de la métropole doivent être pris en compte dans cette campagne, et je remercie Mme Martinez Ferrada et M. Rabouin d'avoir accepté notre invitation. Les questions abordées seront enrichies par les données exclusives d'un sondage mené par la Chambre. Je suis très heureuse de poursuivre cette tradition de la CCMM d'offrir aux candidats et candidates à la mairie de Montréal de s'adresser à notre communauté. Quelle que soit notre allégeance politique, notre qualité de vie dépend directement du dynamisme de notre économie », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la CCMM.

Parmi les grandes priorités qui se dégagent du sondage effectué auprès de plus de 1 800 personnes : répondre aux enjeux de logement, améliorer la mobilité et la fluidité des déplacements, dynamiser le centre-ville et améliorer le climat d'affaires en allégeant la fiscalité municipale. La Chambre présentera un rapport complet des demandes et priorités du milieu des affaires à la prochaine administration municipale en amont du déclenchement de la campagne.

« Nous invitons les gens d'affaires à venir écouter la candidate et le candidat et à échanger avec eux sur leur vision et leurs engagements. Ce débat est une occasion unique de nourrir la réflexion collective et de contribuer à l'élan démocratique qui façonnera l'avenir de notre ville. C'est un rendez-vous le 2 octobre! », a conclu Isabelle Dessureault.

Le débat se tiendra au Grand Quai du Port de Montréal, lieu emblématique de la métropole, à compter de 18 h. Tous les détails sont disponibles sur la page Web de l'événement.

Actuellement, seuls Mme Martinez Ferrada et M. Rabouin sont des candidats officiels. Nos règlements prévoient toutefois que tout candidat ou toute candidate à la mairie de Montréal ayant récolté 10 % des intentions de vote dans le cadre de l'un des sondages indépendants publiés au plus tard lors du déclenchement des élections, et dont l'équipe présente des candidats dans au moins 75 % des districts électoraux de la ville de Montréal, recevra une invitation à participer au débat de la Chambre.

À propos du débat économique sur les élections municipales 2025

Cette activité est développée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en association avec la Société de développement Angus et TACT.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

LinkedIn : Chambre de commerce du Montréal métropolitain

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Éloïse Martel-Thibault, Cheffe, Communications, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, T. 514 669-6746, [email protected]