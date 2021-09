Élections municipales 2021 : une occasion en or d'interpeller les candidats et les électeurs

LONGUEUIL, QC, le 17 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les gouvernements municipaux ont une incidence unique, concrète et sans équivoque sur le quotidien des citoyens. Cette proximité se traduit par un amalgame d'enjeux souvent très locaux, mais qui s'appuient fréquemment sur des réalités partagées par l'ensemble des collectivités au Québec. L'Union des producteurs agricoles (UPA) entend donc, tout au long des élections municipales, traiter des défis inhérents au maintien et au développement d'une agriculture moderne, durable et pérenne.

« Les élections municipales représentent une occasion en or d'interpeller les candidats sur les enjeux agricoles et alimentaires. La protection des terres et des activités agricoles, ainsi que l'aménagement du territoire, auront un impact important sur notre niveau d'autonomie alimentaire dans le futur. La taxation foncière agricole est aussi un enjeu majeur », a déclaré le président général de l'UPA, Marcel Groleau.

Les élections municipales représentent un exercice démocratique important pour nos communautés. Les élus municipaux sont des acteurs essentiels en matière de développement social, économique, culturel et d'aménagement du territoire. Ils sont donc, pour les milieux agricoles et forestiers, des interlocuteurs incontournables. À ce chapitre, une réglementation raisonnée ainsi qu'une collaboration étroite entre les intervenants du milieu sont le gage d'un développement agricole et forestier harmonieux qui profitera à tous.

L'UPA proposera chaque semaine un thème sur lequel cette grande discussion sur l'agriculture et la foresterie devrait porter, en l'occurrence l'agriculture et l'autonomie alimentaire, l'importante contribution des secteurs agricoles et forestiers dans le développement régional, la future Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires, la réglementation municipale en matière de pesticides et la nécessité de mettre en place un taux agricole distinct.

Des rencontres avec les candidats, dans chaque région, sont également prévues. Pour en savoir plus sur les enjeux agricoles et forestiers des élections municipales 2021, visitez le https://www.upa.qc.ca/fr/municipales-2021/ ainsi que les comptes Twitter et Facebook de l'Union.

