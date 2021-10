Élections municipales 2021 : Les partis politiques municipaux doivent s'engager à ne pas augmenter le fardeau fiscal des concessionnaires d'automobiles

QUÉBEC, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec appelle les partis politiques municipaux à ne pas augmenter le fardeau fiscal des concessionnaires automobiles, notamment en ce qui ce a trait à l'achat, la rénovation et à l'expansion des bâtiments automobiles.

Avec 45 000 emplois, les concessionnaires automobiles représentent la deuxième force économique du Québec et, conséquemment, jouent un rôle de premier plan dans le bon fonctionnement de notre société. Par année, ce sont des millions de déplacements essentiels de travailleurs et de familles qui sont assurés par l'entremise d'une automobile.

Alors que le secteur se relève doucement des conséquences sociales et financières causées par la pandémie, toute nouvelle pression pourrait le faire plonger de nouveau dans une crise qui pourrait s'avérer durable. Or, l'augmentation continue du fardeau fiscal des concessionnaires automobiles qui souhaitent acheter, rénover ou agrandir leurs bâtiments s'inscrit dans une logique dommageable pour la pérennité du secteur automobile.

« L'augmentation continue du fardeau fiscal des concessionnaires automobiles qui achètent de nouveaux bâtiments ou qui rénovent des bâtiments existants constitue un handicap majeur pour le secteur automobile. Cela freine sa croissance et, par extension, la croissance économique des régions où se trouvent des concessionnaires automobiles, c'est-à-dire toutes les régions du Québec » a déclaré le Président Directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, M. Robert Poëti.

La CCAQ invite les partis politiques municipaux à ne pas augmenter le fardeau fiscal des concessionnaires et à engager un dialogue avec l'industrie automobile afin de trouver des moyens de mieux soutenir le secteur automobile, secteur qui aujourd'hui constitue la deuxième force économique du Québec.

« Il est impératif que les partis politiques municipaux tiennent compte des préoccupations des concessionnaires automobiles qui, rappelons-le, jouent un rôle majeur dans le développement économique du Québec et sont d'importants employeurs régionaux. Faute de quoi, l'augmentation continue du fardeau fiscal des concessionnaires automobiles risquent de porter un préjudice durable à ces derniers et, au final, de pénaliser le consommateur » a conclut M. Poëti.

À propos de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

La Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec (CCAQ) est un organisme à but non lucratif. Elle regroupe plus de 890 concessionnaires québécois titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules neufs (véhicules légers et camions lourds). Elle représente ainsi 99 % des concessionnaires du Québec.

La CCAQ a pour mission de faire valoir les droits de ses membres et de défendre leurs intérêts. Parallèlement, elle se soucie de la qualité du service à la clientèle, de la sécurité du public et des besoins des consommateurs.

