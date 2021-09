Élections municipales 2021- Le Chantier de l'économie sociale réclame des engagements en économie sociale

MONTRÉAL, le 19 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Chantier de l'économie sociale (le Chantier) souhaite que les campagnes électorales dans plus de 1 100 municipalités locales et 18 municipalités régionales de comté (MRC) soient des occasions pour accroître les collaborations entre les entreprises collectives et le monde municipal.

« En ce début des campagnes électorales, nous interpellons tous les candidates et les candidats municipaux de partout au Québec pour qu'ils prennent des engagements en faveur de l'entrepreneuriat collectif. Les municipalités et les entreprises collectives ont beaucoup en commun. Toutes deux sont redevables envers leur communauté, toutes deux souhaitent un développement économique qui se soucie des impacts sociaux et environnementaux, toutes deux luttent pour attirer la main-d'œuvre et faire prospérer leurs cœurs villageois. Pour le monde municipal, choisir l'économie sociale comme outil de développement et comme stratégie d'aménagement, c'est un gage d'inclusion, d'innovation et de résilience pour l'économie régionale et la vitalité des territoires », déclare d'entrée de jeu Laurent Levesque, président du conseil d'administration du Chantier.

En effet, plusieurs projets structurants qui favorisent à la fois le développement économique et le mieux-être des populations sont le fruit d'alliances entre les municipalités et les acteurs de l'économie sociale. « Les partenariats entre les administrations municipales sont nombreux. Que l'on pense à l'accès au logement, au maintien des services de proximité, à la gestion des matières résiduelles, au récréotourisme, au loisir et au développement culturel, aux transports, aux infrastructures collectives et bien d'autres secteurs, partout au Québec, on voit que les entreprises d'économie sociale sont des partenaires privilégiés des municipalités pour assurer la qualité, l'accessibilité et la pérennité de services essentiels », ajoute Béatrice Alain, directrice générale du Chantier.

Le Chantier invite les futures élues et les futurs élus municipaux à renforcer les capacités d'action et d'innovation de l'entrepreneuriat collectif en adoptant les meilleures pratiques dans le domaine. Notamment, les municipalités peuvent mettre en place des fonds locaux ou régionaux pour financer l'émergence et la croissance des entreprises collectives. Les investissements conjoints dans les projets, les dons, prêts ou locations d'un terrain ou bâtiment municipal, le prêt de ressources humaines ou techniques, ou encore, l'adoption d'une politique dédiée à l'économie sociale, comme l'a fait la Ville de Gatineau, sont autant d'outils éprouvés pour soutenir la création et le changement d'échelle d'entreprises par et pour la communauté.

Rappelons que les municipalités ont entre les mains un puissant levier de développement économique et social avec leurs approvisionnements et leurs contrats publics. L'application de critères sociaux ou la réservation de certains marchés aux entreprises collectives doivent aussi faire partie du débat électoral pour le Chantier.

« Le débat d'idées sur comment renforcer la qualité de vie dans les territoires est lancé et nous invitons les candidates et candidats à se l'approprier. Dans chaque région, les pôles d'économie sociale seront d'ailleurs à pied d'œuvre afin de les sensibiliser au rôle important que joue l'entrepreneuriat collectif pour leur communauté », conclut madame Alain.

À propos du Chantier de l'économie sociale

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d'entreprises d'économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d'activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural.

L'économie sociale au Québec en bref

Le Québec compte plus de 11 200 entreprises d'économie sociale qui représentent globalement un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars. Celles-ci procurent un emploi à plus de 220 000 personnes.

Portrait des entreprises d'économie sociale par région administrative en 2016

Région Nombre d'entreprises

en économie sociale Nombre de salariés Revenus en millions

de dollars Bas-Saint-Laurent

(01) 557 8 020 1 081 Saguenay-Lac-Saint-

Jean (02) 669 9 330 1 269 Capitale-Nationale

(03) 1 216 22 840 2 613 Mauricie (04) 434 5 730 627 Estrie (05) 581 7 490 811 Montréal (06) 2781 67 680 11 704 Outaouais (07) 382 6 240 736 Abitibi-

Témiscamingue (08) 329 4 350 422 Côte-Nord (09) et Nord-du-Québec (10) 303 3 530 295 Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine (11) 350 3 680 347 Chaudière-

Appalaches (12)4 650 33 630 15 198 Laval (13) 268 5 080 548 Lanaudière (14) 455 5 980 746 Laurentides (15) 436 6 660 758 Montérégie (16) 1370 22 840 9181 Centre-du-Québec

(17) 376 6 900 1 446

