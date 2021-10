Élections municipales 2021 - Le Chantier de l'économie sociale lance le défi « choisir l'économie sociale » aux candidats municipaux

MONTRÉAL, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Chantier de l'économie sociale (le Chantier) invite les futurs élues et élus à s'inspirer des outils et politiques recensés dans la plateforme électorale du mouvement de l'économie sociale « Choisir l'économie sociale : guide d'actions à l'intention des candidates et candidats municipaux » afin de prendre des engagements en faveur des entreprises collectives.

« Nous lançons le défi suivant aux candidates et candidats : choisir l'économie sociale dans cette campagne électorale. Nous les invitons à s'engager à renforcer les capacités d'action et d'innovation de l'entrepreneuriat collectif en adoptant les meilleurs pratiques dans le domaine. Nous leur demandons de discuter de comment l'économie sociale joue un rôle incontournable dans les collectivités et constitue une partenaire de première importance pour un développement économique et social résilient, vert et juste », déclare d'entrée de jeu Laurent Levesque, président du conseil d'administration du Chantier, qui rappelle que plusieurs projets structurants favorisant à la fois le développement économique et le mieux-être des populations sont le fruit d'alliances entre les municipalités et les acteurs de l'économie sociale.

Pour Béatrice Alain, directrice générale du Chantier, le guide d'actions proposé par le mouvement de l'économie sociale permettra de pousser encore plus loin la synergie qui existe entre le monde municipal et l'entrepreneuriat collectif. « Ce que nous mettons au jeu, c'est une feuille de route, une recette pour le succès. Une municipalité qui mettrait en place les mesures proposées par le Chantier prendrait résolument le chemin de la prospérité partagée, notamment en utilisant le puissant levier économique et social que sont les approvisionnements, les marchés publics et autres usages stratégiques des ressources municipales », ajoute-t-elle.

« Le débat d'idées sur comment renforcer la qualité de vie dans les territoires est lancé et nous invitons les candidates et candidats à se l'approprier. Dans chaque région, les pôles d'économie sociale seront d'ailleurs à pied d'œuvre afin de les sensibiliser au rôle important que joue l'entrepreneuriat collectif pour leur communauté », conclut madame Alain.

À propos du Chantier de l'économie sociale

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d'entreprises d'économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d'activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural.

L'économie sociale au Québec en bref

Le Québec compte plus de 11 200 entreprises d'économie sociale qui représentent globalement un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars. Celles-ci procurent un emploi à plus de 220 000 personnes.

