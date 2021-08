Élections municipales 2021 : deux séances d'information pour les candidates potentielles de l'Estrie

SHERBROOKE, QC, le 24 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation invite les Estriennes à participer à l'une des séances d'information virtuelles « Je me présente aux élections municipales 2021 » qui auront lieu le 8 septembre prochain. Deux plages sont offertes aux intéressées : à 11 h 30 et à 18 h.

Organisées en partenariat avec l'organisme Promotion des Estriennes pour initier une nouvelle équité sociale (P.E.P.I.N.E.S.), ces séances aborderont notamment la démarche de mise en candidature, l'organisation municipale et le rôle des personnes élues. Mme Chantal Ouellet, qui a occupé les fonctions de conseillère et de mairesse à la Ville de Scotstown, sera présente pour faire part de son expérience et pour répondre aux questions.

Ces activités seront réalisées dans le cadre de l'Entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région de l'Estrie, dont sont signataires le MAMH, le Secrétariat à la condition féminine, ConcertAction Femmes Estrie, la Ville de Sherbrooke et les MRC du Granit, des Sources, du Haut-Saint-François, de Coaticook et de Memphrémagog.

Les personnes intéressées doivent s'inscrire à l'aide de ce formulaire en ligne. Elles recevront par la suite le lien pour se connecter à l'activité.

AIDE-MÉMOIRE

Date Heure Mercredi 8 septembre 2021 11 h 30 à 13 h 30 18 h à 20 h

Faits saillants :

La campagne Je me présente est une initiative gouvernementale visant à augmenter le nombre de candidatures aux prochaines élections municipales, prévues le 7 novembre 2021. Des volets s'adressant particulièrement aux femmes et aux jeunes ont été conçus afin d'accroître la représentativité de ces groupes au sein des conseils municipaux.

Le 14 septembre prochain, une séance d'information virtuelle « Je me présente aux élections municipales 2021 » sera tenue à l'intention de la population générale en Estrie.

Aux dernières élections municipales en Estrie, en 2017 :

386 postes sur une possibilité de 627 ont été pourvus sans opposition;



seulement 21,8 % des postes de mairesse ou maire étaient occupés par des femmes au lendemain des élections. Pour ce qui est des postes de conseillère ou conseiller municipal, les femmes occupaient 33,4 % des sièges disponibles.

Le calendrier complet des séances d'information « Je me présente aux élections municipales 2021 » peut être consulté sur le site Web de la campagne.

Pour plus d'information sur les candidatures aux élections municipales, rendez-vous sur jemepresente.gouv.qc.ca ou téléphonez au 1 844 844-8466.

