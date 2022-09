Élections générales 2022 - Les coopératives pour une accessibilité et une qualité d'information dans les régions

LÉVIS, QC, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa tournée régionale, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) a interpelé monsieur Jean Boulet, candidat dans la circonscription de Trois-Rivières à venir découvrir l'Effet COOP en visitant la coopérative de l'information : Le Nouvelliste, l'un des six quotidiens de la Coopérative nationale d'information indépendante (CN2i). Il s'agit d'une coopérative reprise collectivement par les travailleurs qui se sont mobilisés pour conserver la propriété québécoise, l'accessibilité et la qualité dans le partage de l'information dans les régions du Québec, tout en faisant gain d'une gouvernance démocratique.

« Pour les travailleurs des médias régionaux regroupés au sein de la Coopérative nationale, la formule coopérative s'est rapidement imposée comme la réponse naturelle et intelligente aux difficultés de l'ancienne entreprise propriétaire, et elle apparaît comme une formule tout autant appropriée aux difficultés des médias d'information à plus large échelle. Elle apporte notamment cette notion de propriété collective pour une mission d'information qui, par définition, est au service des collectivités. C'est le collectif au service du collectif! », commente Stéphane Lavallée, directeur général de la CN2i.

Rappelons que six villes du Québec et leurs régions ont failli perdre leurs journaux au moment où Groupe Capitales Médias affrontait de sérieuses difficultés financières en 2019. Le modèle d'affaires coopératif, la mobilisation des communautés ainsi que la collaboration de tous les employés et intervenants ont été la clé pour le maintien de ces grands quotidiens.

Les coopératives et les mutuelles sont un moteur économique inestimable, particulièrement dans les régions pour favoriser la prise en charge collective en réponse aux besoins et la conservation de la propriété québécoise, tout en augmentant le sentiment d'appartenance des individus à leur collectivité. C'est donc en appuyant ces entreprises humaines et ancrées localement que nous contribuons à créer un Québec plus juste et diversifié qui répond par le collectif aux besoins des Québécoises et des Québécois.

« Au cours de la prochaine campagne électorale, nous invitons les futurs élus à être audacieux et à promouvoir le collectif qui a son rôle à jouer aux côtés des secteurs public et privé. Nous les encourageons à rencontrer les coopérateurs qui ont à cœur le développement de leur milieu et qui par les activités de leur entreprise, contribuent à l'enrichissement collectif. Le repreneuriat collectif est un véhicule inestimable pour favoriser la continuité des entreprises québécoises et par le biais, assurer un dynamisme des territoires. La reprise en mode collective fait partie de la solution pour répondre aux nombreuses entreprises qui ne trouveront pas de relève ; les retombées générées par la Coopérative nationale de l'information indépendante peuvent en témoigner » conclut Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM.

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le mouvement coopératif et mutualiste au Québec représente 3 000 coopératives et mutuelles et 11 millions de membres.

