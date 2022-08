Élections générales 2022 - Les coopératives forestières comme partenaire clé pour l'avenir forestier

LÉVIS, QC, le 4 août 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa tournée régionale, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), accompagné par la Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF), a interpelé Monsieur Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et Madame Nancy Guillemette, députée de Roberval, à venir découvrir l'Effet coop en visitant la Coopérative forestière Petit Paris. Cette dernière se renouvèle perpétuellement depuis les cinquante dernières années afin d'être la référence en matière de gestion d'un système forestier coopératif, tout en valorisant la relève et la foresterie durable. Acteur incontournable pour assurer la vitalité du territoire, la Coopérative mobilise et s'implique avec la communauté afin de répondre aux besoins des citoyens en misant sur la performance et l'innovation de ses pratiques tout en créant des emplois durables.

De gauche à droite: Alain Paradis - directeur général de la Coopérative forestière Petit Paris, Annie Beaupré - directrice générale de la Fédération québécoise des coopératives forestières, David Boivin - directeur des ressources humaines de la Coopérative, Nancy Guillemette - députée de Roberval, Éric Girard - député de Lac-St-Jean, Marie-Josée Paquette - directrice générale du CQCM et Régis Boulianne - directeur transformation de la Coopérative (Groupe CNW/Conseil québécois de la coopération et de la mutualité)

« Les coopératives forestières contribuent considérablement à l'occupation du territoire ainsi qu'à la croissance de l'économie locale. Dans l'optique de développement durable, l'utilisation du bois comme substitut à d'autres produits moins écologiques réduit considérablement les gaz à effet de serre. Le gouvernement doit soutenir davantage financièrement les travaux sylvicoles et l'approvisionnement afin de mettre de l'avant des pratiques optimales et durables pour assurer une pérennité de la ressource, le tout dans le but de créer un Québec plus prospère » ajoute Alain Paradis, directeur général de la Coopérative forestière Petit Paris.

« Les coopératives forestières offrent une expertise et une formule adaptée pour assurer une vision durable du développement forestier au Québec. Nous souhaitons que le prochain gouvernement s'engage à réviser en profondeur le régime forestier afin d'améliorer la planification et la prévisibilité, en plus de sécuriser les entreprises sylvicoles et d'améliorer l'agilité des acteurs de l'aménagement forestier. Il est possible et nécessaire d'entreprendre cette réforme sans compromettre les avancées majeures de la foresterie québécoise en termes d'aménagement forestier durable et d'étroite collaboration avec l'ensemble des utilisateurs des ressources du milieu forestier et les Premières Nations. Un régime forestier fort doit émaner de consolidations avec les acteurs clés du secteur afin de faire rayonner le milieu et refléter les réalités du terrain. L'industrie forestière n'échappe pas aux effets néfastes de l'inflation et du contexte de la rareté de main-d'œuvre. Pour 2022-2026, des investissements supplémentaires en sylviculture seront nécessaires pour maintenir et si possible augmenter la possibilité forestière, car une stagnation des budgets représente une diminution constante des travaux d'entretien de la forêt » souligne Annie Beaupré, directrice générale de la FQCF.

Les coopératives forestières sont des moteurs économiques inestimables dans les régions du Québec depuis plus de 80 ans. Les 30 membres de la FQCF, dont la Coopérative forestière Petit Paris, comptent environ 2 600 employés et 2 500 producteurs, totalisent un chiffre d'affaires annuel de près de 375 M$ et sont actifs dans une multitude de domaines de la forêt publique et privée.

Rappelons également que les coopératives et les mutuelles favorisent la prise en charge collective en réponse aux besoins et contribue la conservation de la propriété québécoise, tout en augmentant le sentiment d'appartenance des individus à leur collectivité. C'est donc en appuyant ces entreprises humaines et ancrées localement que nous contribuons à créer un Québec plus juste et diversifié qui répond par le collectif aux besoins des Québécoises et des Québécois.

« Au cours de la prochaine campagne électorale, nous invitons les futurs élus à être audacieux et à promouvoir l'entrepreneuriat collectif qui a son rôle à jouer aux côtés des secteurs public et privé. Nous les encourageons à rencontrer les coopérateurs qui ont à cœur le développement de leur milieu et qui par les activités de leur entreprise, contribuent à l'enrichissement collectif. Ceci dit, mettons à profit le savoir-faire des coopératives forestières pour créer une vision qui tient compte des enjeux environnementaux et de cet outil formidable que représente la sylviculture pour lutter contre les changements climatiques. Engageons-nous à promouvoir la contribution substantielle qu'ont les entrepreneurs forestiers dans la production responsable de cette ressource renouvelable, tant dans les régions qu'à l'échelle nationale » conclut Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM.

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le mouvement coopératif et mutualiste au Québec représente 3 000 coopératives et mutuelles et 11 millions de membres.

