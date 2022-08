Élections générales 2022 - Les coopératives favorisent l'accès à la propriété

LÉVIS, QC, le 16 août 2022 /CNW/ - Dans le cadre de sa tournée régionale, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), accompagné par la Confédération québécoise des coopératives d'habitation (CQCH), a interpelé Madame Christine Labrie, députée de Sherbrooke, à venir découvrir l'Effet coop en visitant la coopérative de propriétaires Havre des pins. Venant tout juste de compléter sa première phase du projet, la coopérative de propriétaires vise à faciliter l'accès à la propriété et éviter la surenchère, tout en intégrant les notions du développement durable.

« Nous sommes très fiers de faire connaître cette grande innovation québécoise via un nouveau modèle de coopérative d'habitation et d'accession à la propriété. Les membres qui habitent ce projet coop sont très heureux de vivre la coopération et l'entraide dans ce milieu de vie » souligne Guillaume Brien, directeur général de la Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie (FCHE).

« L'annonce du gouvernement en juin dernier visant à créer 1 000 condos abordables avec une subvention de 45 millions dans le cadre du Fonds Coop Accès Proprio reconnaît la contribution importante qu'ont les coopératives d'habitation, et dans ce cas-ci, les coopératives de propriétaires, notamment dans leur visée de créer des logements abordables collectifs et lutter contre le surendettement des ménages » ajoute Jacques Côté, président du conseil d'administration de la CQCH.

Les coopératives d'habitation se donnent pour vocation première d'offrir des logements abordables et de qualité à leurs membres. Dans le contexte socioéconomique actuel, les coopératives d'habitation sont des partenaires inestimables pour lutter contre la crise du logement. Projet réalisé en collaboration avec la CQCH et la FCHE, la coopérative de propriétaires Havre des pins est la première dans son genre au pays.

Rappelons d'ailleurs que les coopératives et les mutuelles sont un moteur économique inestimable, particulièrement dans les régions pour favoriser la prise en charge collective en réponse aux besoins et la conservation de la propriété québécoise, tout en augmentant le sentiment d'appartenance des individus à leur collectivité. C'est donc en appuyant ces entreprises humaines et ancrées localement que nous contribuons à créer un Québec plus juste et diversifié qui répond par le collectif aux besoins des Québécoises et des Québécois.

« Au cours de la prochaine campagne électorale, nous invitons les futurs élus à être audacieux et à promouvoir le collectif qui a son rôle à jouer aux côtés des secteurs public et privé. Nous les encourageons à rencontrer les coopérateurs qui ont à cœur le développement de leur milieu et qui par les activités de leur entreprise, contribuent à l'enrichissement collectif. La création de milieux de vie attractifs passe inévitablement par les coopératives d'habitation qui sont axées sur l'humain et propices au développement socioéconomique. En tant que citoyens, nous avons le devoir d'innover collectivement afin de répondre aux grands défis actuels, et ce, dans l'optique de léguer une société juste, inclusive et durable pour demain » conclut Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM.

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le mouvement coopératif et mutualiste au Québec représente 3 000 coopératives et mutuelles et 11 millions de membres.

