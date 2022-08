Élections générales 2022 - Les coopératives en milieu scolaire : un ambassadeur clé pour la lecture

LÉVIS, QC, le 16 août 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa tournée régionale, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), accompagné par la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire (FQCMS), a interpelé Madame Christine Labrie, députée de Sherbrooke, à venir découvrir l'Effet coop en visitant la coopérative de l'Université de Sherbrooke (UdeS). L'une des plus importantes coopératives en milieu scolaire, cette dernière est issue de la volonté de la communauté universitaire de répondre à ses besoins, d'obtenir une offre de produits adaptés, de créer des emplois pour les étudiants et de réinvestir les trop-perçus auprès de la communauté.

« Nous sommes une librairie agréée de proximité présente sur les trois campus de l'UdeS. Nous sommes fiers d'offrir tous les livres didactiques et techniques aux personnes étudiantes, mais également, de proposer une variété de plus de 8 700 titres de littérature générale à toute la communauté, notamment, via notre nouveau site Web », ajoute Stéphanie Lemay, directrice générale de la coopérative de l'Université de Sherbrooke.

« Parce que la lecture est essentielle et nécessaire dans toutes les sphères de notre société : les librairies coopératives en milieu scolaire, dont le réseau COOPSCO, sont un maillon vital de la chaîne du livre. Les bénéfices de la lecture sont largement connus à travers la société québécoise : outre le plaisir qu'apporte la lecture, elle peut être un instrument de développement fondamental tant pour la croissance personnelle et professionnelle que pour la santé mentale. Pour 2022-2026, le gouvernement doit s'engager pour faire de la lecture une priorité nationale pour tous en collaboration avec les acteurs du livre, dont COOPSCO », souligne André Gagnon, directeur général de la FQCMS.

Les coopératives en milieu scolaire sont des partenaires de premier choix pour les établissements scolaires et les collectivités depuis plus de soixante-quinze ans. Sous la bannière COOPSCO, la FQCMS regroupe près de soixante coopératives en milieu scolaire présentes dans plus de quatre-vingt-dix établissements scolaires totalisant près de 100 points de service librairies et 100 points de services alimentaires dans des écoles secondaires, des collèges et des universités francophones du Québec.

Rappelons également que les coopératives et les mutuelles sont un moteur économique inestimable, particulièrement dans les régions pour favoriser la prise en charge collective en réponse aux besoins et la conservation de la propriété québécoise, tout en augmentant le sentiment d'appartenance des individus à leur collectivité. C'est donc en appuyant ces entreprises humaines et ancrées localement que nous contribuons à créer un Québec plus juste et diversifié qui répond par le collectif aux besoins des Québécoises et des Québécois.

« Au cours de la prochaine campagne électorale, nous invitons les futurs élus à être audacieux et à promouvoir le collectif qui a son rôle à jouer aux côtés des secteurs public et privé. Nous les encourageons à rencontrer les coopérateurs qui ont à cœur le développement de leur milieu et qui par les activités de leur entreprise, contribuent à l'enrichissement collectif. Ceci dit, mettons à profit les coopératives en milieu scolaire pour répondre aux besoins de nos jeunes tout en favorisant une gouvernance démocratique. Engageons-nous à promouvoir la lecture par l'entremise de ces coopératives afin de créer une collectivité riche en savoir » conclut Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM.

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le mouvement coopératif et mutualiste au Québec représente 3 000 coopératives et mutuelles et 11 millions de membres.

