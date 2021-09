Élections fédérales : les manufacturiers félicitent Justin Trudeau et rappellent leurs priorités

MONTRÉAL, le 21 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Au lendemain des élections fédérales, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) tient à féliciter monsieur Justin Trudeau et le Parti libéral du Canada pour leur victoire d'hier.

« Depuis le début des années 2000, une baisse constante des investissements et l'absence d'une stratégie industrielle fédérale ont fait reculer nos manufacturiers par rapport à ceux d'autres pays du monde. Aujourd'hui, le secteur manufacturier est prêt à relever le prochain défi et à redevenir un leader. Les Canadiens se sont exprimés et ont choisi d'élire un gouvernement minoritaire. Les priorités et les défis pour la relance économique sont urgents et nous offrons toute notre collaboration à l'équipe de Justin Trudeau, ainsi qu'à l'ensemble des élus afin de relancer notre économie. Il faut agir maintenant pour le secteur manufacturier », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Quatre priorités à déployer rapidement

Dans le cadre des élections fédérales 2021, rappelons que MEQ a présenté sa propre plateforme, intitulée Agir maintenant pour le secteur manufacturier. L'Association est d'avis que l'objectif du Canada devrait être d'attirer au moins 2% des investissements manufacturiers faits annuellement au sein de l'OCDE, soit 50 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie.

MEQ invite donc le nouveau gouvernement à s'engager à viser cette cible du 2%, mais aussi de travailler avec les manufacturiers pour mettre en œuvre une stratégie industrielle efficace, intégrée et complète pour le pays. Avec en trame de fond l'importance de réduire globalement le fardeau administratif qui incombe aux entreprises manufacturières et exportatrices, cette stratégie pourra s'appuyer sur quatre priorités:

Contrer la pénurie de main-d'oeuvre; Stimuler l'investissement en innovation et en technologies; Augmenter les exportations canadiennes; Adopter une stratégie carboneutre.

« Depuis mars 2020, le secteur manufacturier s'est démarqué en tant qu'industrie indispensable. Les manufacturiers, par leurs actions, nous ont rappelé que le secteur ne crée pas seulement les biens dont nous avons besoin, mais que notre capacité industrielle nationale est aussi essentielle pour affronter les crises. C'est donc le moment idéal pour faire du secteur manufacturier un pilier central de notre économie », conclut Véronique Proulx.

