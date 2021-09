OTTAWA, le 16 sept. 2021 /CNW/ - À moins d'une semaine des élections fédérales, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) publie son Sondage des chefs, ainsi qu'une analyse des mesures positives et préoccupantes pour les PME de chacune des plateformes. Le but? Aider les chefs de PME à faire leur choix.

« Dans les programmes des six partis, il y a de bonnes mesures pour les propriétaires de PME et d'autres qui soulèvent des inquiétudes. Il faut savoir que plus de la moitié des chefs de PME (54 %) disent qu'ils ne conseilleraient à personne de démarrer une entreprise en ce moment. C'est vous dire à quel point la situation est difficile », fait remarquer Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

La FCEI a sondé l'ensemble des partis fédéraux sur les questions qui préoccupent le plus les chefs de PME, notamment autour de la reprise économique, des dépenses publiques, du fardeau fiscal global et de la pénurie de main-d'œuvre.

La FCEI a également passé en revue les plateformes électorales et souligné dans chacune d'entre elles les mesures positives et celles qui sont les plus préoccupantes pour les PME. En voici un résumé (pour voir la liste complète, consulter l'analyse comparative de la FCEI) :



Positif Préoccupant Parti libéral Prolonger le Programme d'embauche pour la relance économique (PEREC) du Canada jusqu'en mars 2022. Pas de plan pour élargir la subvention salariale et l'aide au loyer aux entreprises n'œuvrant pas dans le secteur du tourisme, ni de plan pour apporter un soutien aux nouvelles entreprises. Parti conservateur Accorder des prêts pouvant s'élever à 200 000 $ dont une portion allant jusqu'à 25 % pourra être transformée en subvention. Exiger des contributions équivalentes aux cotisations à l'AE aux entreprises de l'économie à la demande/entrepreneurs indépendants et aux travailleurs autonomes. NPD Maintenir la subvention salariale (SSUC) et la subvention pour le loyer (SUCL) jusqu'à ce qu'elles soient en mesure de rouvrir complètement leurs portes. Augmenter la taxe sur les gains en capital à 75 %. Bloc Québécois Accorder des délais supplémentaires pour rembourser les prêts contractés durant la pandémie. Pas de plan pour prolonger les programmes d'aide actuels, même pour les secteurs les plus durement touchés. Parti vert Prolonger les subventions pour les salaires et les loyers jusqu'à ce que les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 soient entièrement levées. Accélérer l'augmentation des taxes sur le carbone. Augmenter annuellement la taxe sur le carbone de 25 $ la tonne jusqu'en 2030. Parti populaire du Canada Éliminer le déficit avant la fin d'un premier mandat en faisant preuve de prudence budgétaire et en comprimant les dépenses. Supprimer progressivement tous les programmes de dépenses liés à la COVID-19 (notamment la subvention salariale et l'aide au loyer).

« Peu importe qui sera élu, tous les partis ont intérêt à soutenir le redémarrage des PME. Nous encourageons les chefs de PME à consulter les plateformes électorales afin de prendre la meilleure décision pour leur entreprise lorsqu'ils iront voter », conclut M. Guénette.

Les propriétaires de PME peuvent toujours signer la pétition de la FCEI lancée dans le cadre des élections afin de dire à tous les partis fédéraux quelles sont les mesures que le prochain gouvernement devrait mettre en place.

Source des données FCEI

Les données du sondage de la FCEI sont les résultats préliminaires d'un nouveau sondage en ligne de la FCEI, Votre voix - septembre 2021, en cours depuis le 9 septembre, qui a suscité 3 310 réponses. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,7 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.



SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514 861-3234, poste 1808 Cell. : 514 817-0228, [email protected]

Liens connexes

https://www.cfib-fcei.ca/