ÉLECTIONS FÉDÉRALES - La FCCQ félicite le nouveau gouvernement libéral

MONTRÉAL, le 29 avril 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) félicite le premier ministre Mark Carney ainsi que l'ensemble des députés élus hier, et leur offre son entière collaboration pour favoriser le développement économique. Dans le contexte d'un gouvernement minoritaire, elle s'attend à ce que l'ensemble des partis collaborent de manière constructive afin de faire avancer les dossiers prioritaires pour l'économie du pays. Elle appelle le gouvernement à poser des gestes concrets dès maintenant pour renforcer la résilience de l'économie canadienne et soutenir les entreprises d'ici.

« Le gouvernement doit faire de l'accès au marché américain une priorité de sa diplomatie commerciale. En parallèle, il doit garantir aux entreprises d'ici des occasions d'affaires concrètes via les marchés publics, notamment dans l'industrie de la défense, et un accès accru à la main-d'œuvre dont elles ont besoin grâce aux travailleurs étrangers temporaires », souligne Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Des priorités claires pour renforcer notre économie

La FCCQ réitère les attentes formulées en début de campagne et invite le gouvernement à en faire des piliers de son action. La nomination d'un négociateur commercial en chef pour le Canada, ainsi que la constitution d'une équipe de négociation nationale travaillant en étroite coordination avec le Québec seront capitales pour le maintien de nos relations commerciales.

Elle presse également Ottawa d'adopter une politique d'approvisionnement « Achetez canadien » favorisant le contenu local dans les contrats publics, de mettre en place une véritable stratégie industrielle de la défense pour maximiser les retombées économiques au pays et de suspendre immédiatement les restrictions sur les travailleurs étrangers temporaires.

La FCCQ continuera de faire valoir les intérêts du milieu des affaires auprès du gouvernement afin de bâtir une économie plus forte, innovante et durable.

Consultez les huit priorités de la plateforme fédérale de la FCCQ.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son regroupement de 120 chambres de commerce et 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 40 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Sandrine Clément, Vice-présidente, communications par intérim, 514 889-7789, [email protected]