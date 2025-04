Élections fédérales 2025 : la CSD rappelle l'importance de diversifier nos marchés pour renforcer notre économie

MONTRÉAL, le 29 avril 2025 /CNW/ - À la suite des résultats des élections fédérales, la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) rappelle au gouvernement élu l'importance de tirer les leçons des dernières années en matière de résilience économique.

La dépendance excessive du Canada à un seul marché, aussi proche et historiquement accessible soit-il, a exposé l'économie à des risques considérables. Les tensions commerciales récentes avec les États-Unis ont affecté des secteurs clés comme le manufacturier, l'agroalimentaire, la transformation métallique et la foresterie, mettant en évidence la nécessité d'une diversification accrue de nos marchés et du soutien au développement économique local.

La CSD invite le gouvernement fédéral à miser sur des politiques qui encouragent :

La diversification de nos marchés , tant entre les provinces que pour les exportations à l'international ;

, tant entre les provinces que pour les exportations à l'international ; Le renforcement des chaînes d'approvisionnement locales , en soutenant notamment les secteurs de la deuxième et troisième transformation ;

, en soutenant notamment les secteurs de la deuxième et troisième transformation ; La promotion de l'achat local, ce qui non seulement dynamise nos économies régionales, mais réduit aussi l'empreinte environnementale du transport de marchandises.

« Développer notre capacité à transformer ici nos ressources, à soutenir nos entreprises locales et à diversifier nos débouchés est une voie incontournable pour assurer une croissance économique durable et moins vulnérable aux chocs extérieurs », souligne Luc Vachon, président de la CSD.

Protéger les travailleuses et travailleurs dans un contexte incertain

Dans un contexte économique incertain, il est tout aussi crucial de mieux protéger les travailleuses et travailleurs en facilitant l'accès à l'assurance-emploi, en investissant dans le développement des compétences et en soutenant la requalification, dans le respect des compétences provinciales.

« Le développement économique durable et la protection des travailleuses et travailleurs doivent aller de pair. Nous devons construire une économie moins vulnérable et plus inclusive, capable de faire face aux turbulences et aux défis à venir », conclut Luc Vachon, président de la CSD.

La CSD réitère son engagement à collaborer avec tous les paliers de gouvernement pour mettre en œuvre des mesures concrètes visant une économie plus forte, plus résiliente et plus équitable pour l'ensemble de la population.

À propos de la CSD

La CSD est l'une des quatre centrales syndicales du Québec. Elle représente quelque 72 000 membres qui œuvrent dans la plupart des secteurs d'activité économique du Québec, à l'exception des fonctions publiques fédérale et provinciale.

SOURCE Centrale des syndicats démocratiques

