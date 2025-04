Élections fédérales 2025 : la Chambre dévoile les quatre grandes priorités du milieu des affaires de Montréal

MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui les priorités du milieu des affaires montréalais en prévision des élections fédérales.

La Chambre invite les candidats et les partis en lice pour former le prochain gouvernement à prendre connaissance de ces priorités et à préciser leurs positions et engagements en regard des dossiers prioritaires pour la métropole.

« Le contexte général actuel, marqué par une très forte volatilité, menace la performance économique du Canada et de nos entreprises. Le risque de récession s'accentue ici et à l'international. Ce climat d'incertitude risque de persister encore longtemps alors que l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) doit être renégocié. C'est pourquoi des mesures vigoureuses pour soutenir l'économie du pays et nos principaux secteurs économiques doivent être déployées rapidement et efficacement. En parallèle, le prochain gouvernement devra également poser des gestes concrets à court terme, de concert avec les gouvernements provinciaux et municipaux, pour répondre à la crise du logement et aux besoins criants en infrastructures », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous demandons au gouvernement de s'engager clairement à rehausser la productivité de nos entreprises. L'OCDE prévoit que le Canada connaîtra la plus faible croissance du PIB par habitant de tous les pays membres. Si nos entreprises ont longtemps pu compter sur la faiblesse du dollar canadien pour se tirer d'affaire, cela ne suffit plus pour survivre dans l'arène mondiale. Il faut également développer une économie nationale plus autonome, résolument moins dépendante du marché américain. Cela passe par une réduction significative des barrières au commerce interprovincial, l'ouverture à de nouveaux marchés internationaux et une meilleure valorisation de nos atouts stratégiques, notamment dans le secteur de la défense, où Montréal se démarque grâce à son industrie aérospatiale », a poursuivi Michel Leblanc.

« Les conséquences de la pénurie de logements sont toujours très préoccupantes pour notre métropole : flambée des prix des maisons et des loyers, réduction de notre capacité d'accueil des immigrants et des étudiants internationaux, en plus de la hausse marquée de l'itinérance, en partie causée par un manque de logements abordables. Nous saluons l'attention portée à cet enjeu pendant la campagne. Toutefois, il faut aller plus loin. Le gouvernement fédéral devra s'engager à cofinancer les infrastructures municipales nécessaires au développement de nouveaux projets de construction résidentiels à haute densité. Montréal, comme les autres grandes villes au pays, n'a pas les capacités financières pour assumer à elle seule les coûts des infrastructures liées à des projets d'envergure comme Bridge-Bonaventure (440 M$), essentielles à la réussite de ce nouveau quartier, Namur-Hippodrome (1,4 G$) et le développement de l'Est de Montréal, où le potentiel est estimé à 200 000 logements », a ajouté Michel Leblanc.

« Le secteur des arts vivants et de la culture traverse une crise profonde. Ce secteur est un pilier de l'identité et de l'économie montréalaises. Au-delà de sa valeur artistique, il joue un rôle économique majeur : il représente 6 % du PIB de Montréal et injecte 9,2 milliards de dollars dans l'économie du Québec chaque année. Mais cet écosystème est confronté à d'immenses défis : évolution de l'offre et de la demande, transformation des modèles d'affaires et pression constante sur les revenus des artistes et des organismes culturels. L'une des solutions est de mieux soutenir les artistes. Pour assurer la pérennité du secteur, la Chambre demande que les partis s'engagent à faciliter l'accès à l'assurance-emploi pour les artistes professionnels afin de les aider, comme tous les travailleurs, à traverser les périodes creuses », a conclu Michel Leblanc.

Synthèse des attentes de la Chambre

Attente no 1 : Dans cette foulée, la Chambre fait écho aux grands constats partagés par les acteurs économiques à l'échelle nationale et s'attend à ce que le prochain gouvernement propose :

Des gestes immédiats, importants et novateurs en soutien à une accélération des investissements des entreprises en productivité et innovation (fiscalité et cadre réglementaire allégés, aide fiscale et discrétionnaire, soutien aux mécanismes d'appui).

Le renforcement des entreprises canadiennes œuvrant dans le secteur de la défense.

Attente no 2 : En vue d'accélérer la construction de logements dans la métropole, la Chambre s'attend à ce que le prochain gouvernement dégage une enveloppe financière additionnelle pour contribuer au financement des infrastructures municipales nécessaires au lancement de projets résidentiels à haute intensité.

Attente no 3 : La Chambre demande que les partis s'engagent à déployer leur part des ressources financières additionnelles requises pour le développement du réseau de transport collectif de la métropole.

Attente no 4 : La Chambre s'attend à ce que le prochain gouvernement fédéral soutienne la vitalité de nos atouts culturels et les conditions de vie des artistes, en complémentarité des mesures annoncées par le gouvernement du Québec au dernier budget.

Pour consulter notre rapport Développement du secteur Bridge-Bonaventure : pour une vision inspirante, un modèle financier ingénieux et une gouvernance exemplaire, visitez le site Web de la Chambre.

Pour consulter le plan d'action pour soutenir le secteur des arts vivants et de la culture, consultez le site Web de la Chambre.

L'avis est disponible sur le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

