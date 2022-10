ÉLECTIONS AU QUÉBEC : LES MANUFACTURIERS FÉLICITENT FRANÇOIS LEGAULT ET RÉITÈRENT LEURS PRIORITÉS

MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Au lendemain des élections provinciales, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) félicite le premier ministre, M. François Legault, et la Coalition Avenir Québec (CAQ) pour l'obtention d'un nouveau mandat à la tête du gouvernement du Québec.

« La CAQ a obtenu un mandat fort de la part des Québécoises et des Québécois. Nous offrons toute notre collaboration à l'équipe de François Legault ainsi qu'à l'ensemble des élus afin de s'assurer d'un secteur manufacturier dynamique et d'une économie forte. Avec un ralentissement économique et une possible récession à nos portes, il faut s'assurer de soutenir pleinement nos entreprises manufacturières qui représentent 12,6% du PIB québécois », déclare Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Des priorités claires pour les manufacturiers

Soulignons que MEQ a présenté, au cours des dernières semaines, sa propre plateforme électorale regroupant 12 propositions concrètes et visant à assurer la compétitivité et la croissance du secteur manufacturier. Elle fait écho aux préoccupations des manufacturiers qui sont confrontés actuellement à trois principaux défis : la pénurie de main-d'œuvre, l'innovation ainsi que les chaînes d'approvisionnement et l'inflation.

Selon les données récentes de Statistique Canada, au deuxième trimestre de 2022, il y avait 31 985 postes vacants dans le secteur manufacturier québécois en comparaison à 30 720 au premier trimestre de la même année. De plus, 6 550 de ces postes sont situés en Montérégie, 6 040 à Montréal et 4 430 dans Chaudière-Appalaches, des régions manufacturières fortes.

Cette pénurie de main-d'œuvre freine directement la capacité de production et l'élan du secteur manufacturier. Le manque de travailleurs entraîne donc un impact direct sur les retombées économiques en région, mais aussi sur le report des investissements et les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement.

« Compte tenu des grands enjeux des manufacturiers, il faut s'assurer d'avoir un plan de match robuste, avec une vision sur le long terme, pour soutenir notre secteur manufacturier de manière pérenne. C'est d'ailleurs ce que nous avons proposé avec notre plateforme électorale », conclut Mme Proulx.

Consultez cette plateforme électorale de MEQ ici.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 497 000 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,1 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 183,1 milliards de dollars en 2021.

