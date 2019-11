Élections au conseil d'administration de la FPJQ : Michaël Nguyen élu président

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le journaliste Michaël Nguyen a été élu président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec par acclamation.



Michaël Nguyen est journaliste aux affaires judiciaires au Journal de Montréal depuis 2011. Récipiendaire de la bourse Arthur-Prévost en 2012, il a toujours eu à cœur le droit des médias et la liberté de presse. Idéaliste et passionné, il s'est joint au CA de la FPJQ il y a trois ans à titre d'administrateur.

Président élu de la FPJQ Crédit photo: Chantal Poirier/Le Journal de Montréal (Groupe CNW/Fédération professionnelle des journalistes du Québec)

Il est également partenaire du projet de recherche Accès au droit et à la justice, pour le chantier « Justice et médias », auquel participent plusieurs chercheurs universitaires, et auteur du livre L'affaire Magnotta - Au cœur de l'horreur.

Marie-Ève Martel, journaliste à La Voix de l'Est est réélue sans opposition au poste d'administratrice régions. Eve Beaudin, conserve son siège au poste d'administratrice pigiste après une élection sans opposition. Trois postes d'administrateurs sont à pourvoir pour lesquels 12 personnes ont posé leur candidature. Les résultats seront connus le dimanche 17 novembre.

Michaël Nguyen succède à Stéphane Giroux, président de la FPJQ depuis 2016, et entrera en poste après l'Assemblée générale annuelle tenue lors du congrès de la FPJQ, à Saint-Sauveur.



