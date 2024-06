Élections au conseil d'administration de la CSF : une administratrice élue dans la discipline de courtage en épargne collective

Mme Daniela Altgauzen élue au conseil au terme du 2e tour de scrutin

MONTRÉAL, le 19 juin 2024 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (CSF) est heureuse d'annoncer l'élection de Mme Daniela Altgauzen, à titre d'administratrice dans la discipline de courtage en épargne collective. Rappelons que les membres de cette même discipline avaient été appelés à participer à un deuxième tour de scrutin après que deux candidats aient terminé ex aequo lors du premier tour.

« Je félicite chaleureusement Daniela Altgauzen pour sa réélection à titre d'administratrice. Le conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière se réjouit de pouvoir compter sur son expertise et son expérience, tant en conseil en services financiers qu'en gouvernance, a souligné M. Sylvain De Champlain, lui-même récemment nommé à la présidence du conseil. Je remercie également Charles Drolet de s'être porté candidat lors de cette élection. Les travaux du conseil durant ce mandat comprendront la supervision du plan stratégique 2024-2026, qui misera encore davantage sur l'approche fédératrice de la Chambre et sur son importante contribution au renforcement de la confiance du public envers les services financiers. »

La Chambre est régie par un conseil d'administration composé de treize administrateurs. Huit de ces administrateurs sont élus parmi les membres de la CSF et cinq sont des administrateurs indépendants nommés par le ministre des Finances du Québec.

Le conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière est donc composé de :

M. Mario Albert

Administrateur indépendant nommé par le ministre des Finances

Mme Daniela Altgauzen

Administratrice élue - Courtage en épargne collective

M. Guy Barbeau, MBA, CCP

Administrateur élu - Assurance collective de personnes

M. Richard Blain, MBA, IAS.A, Fellow CRHA

Administrateur indépendant nommé par le ministre des Finances

Mme Nancy Chahwan

Administratrice indépendante nommée par le ministre des Finances

M. Sylvain De Champlain, A.V.A, Pl. Fin.

Administrateur élu - Courtage en épargne collective

Mme Chantal Jobin, B.A.A., CPA, CGA

Administratrice élue - Courtage en plans de bourses d'études

M. Jean-Sébastien Jutras, Pl. Fin.

Administrateur élu - Assurance de personnes

M. Eddie Leschiutta, FCPA, IAS.A

Administrateur indépendant nommé par le ministre des Finances

Mme Suzie Prince, CRHA, CPA, MBA, ASC

Administratrice indépendante nommée par le ministre des Finances

M. Alain C. Roy, A.V.C., B.B.A.

Élu par l'assemblée des membres de la CSF

M. Gino-Sebastian Savard, B.A., A.V.A.

Administrateur élu - Assurance de personnes

M. Jean-Philippe Vézina, Pl. Fin., M. Fisc., CIM

Administrateur élu - Planification financière

