ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

MONTRÉAL, le 18 mars 2024 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (CSF) cherche à pourvoir trois postes sur son conseil d'administration. Ceux-ci sont réservés pour des membres qui seront élus comme administrateurs parmi les représentants en assurance de personnes, les représentants de courtier en épargne collective et les planificateurs financiers.

La CSF est régie par un conseil d'administration composé de huit administrateurs élus parmi ses membres et de cinq administrateurs indépendants nommés par le ministre des Finances du Québec. Ce modèle procure à la CSF la compétence, l'expertise et l'indépendance requises pour mener à bien sa mission de protection du public. Désignés selon leur profil de compétences et d'après des critères précis, les administrateurs contribuent au bon fonctionnement de la Chambre et sont en mesure de prendre position sur les questions pouvant avoir une incidence sur l'exercice de la profession et sur la protection des consommateurs de produits et services financiers.

En s'impliquant au sein du conseil d'administration, les membres de la CSF contribuent à la protection du public et peuvent influencer directement les décisions qui touchent leur profession et leur organisme d'autoréglementation.

Les dates à retenir

Période de mises en candidature : du 18 mars au 19 avril 2024

Période de vote : du 29 avril au 23 mai 2024 (le vote se fera en ligne)

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 34 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

