Élections 2026 : 10 chantiers pour rebâtir le réseau de la santé

« En dévoilant nos priorités aujourd'hui, nous souhaitons attirer l'attention des partis vers les avenues qui ont le potentiel d'améliorer la performance du réseau à court et à long terme. Sans nous y limiter, nous pensons que ces priorités représentent un bon point de départ à partir duquel nous pourrons commencer à rebâtir un système de santé public performant, efficient et accessible pour les années à venir », affirme le Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ.

Les chantiers prioritaires de la FMSQ

Clarifier le rôle de Santé Québec Réserver les investissements publics au renforcement du réseau public Assurer le maintien des infrastructures du réseau de la santé Mettre fin au vide concernant le financement des soins prodigués aux patients sans assurance maladie Faciliter la réaffiliation des médecins spécialistes dans le réseau public Assurer un financement spécifique dédié à l'innovation du réseau de la santé Poursuivre les efforts d'informatisation du réseau en partenariat avec les soignants Reconnaître le manque de médecins spécialistes et augmenter leur nombre Rendre obligatoires les stages en région Élargir le panier de services de soins à domicile

À propos de la FMSQ

La Fédération regroupe 36 associations médicales affiliées et 59 spécialités médicales représentant près de 11 000 médecins spécialistes québécois de toutes les disciplines médicales, chirurgicales, d'imagerie et de laboratoire. Sa mission consiste à défendre et soutenir les médecins spécialistes de ses associations affiliées œuvrant dans le système public de santé, tout en favorisant des soins et des services de qualité pour la population québécoise.

SOURCE Fédération des médecins spécialistes du Québec

Source : Direction des Affaires publiques et des Communications, Fédération des médecins spécialistes du Québec, Ligne média : 514 350-5160 / [email protected]