/R E P R I S E --Journée internationale des droits des femmes 2026 - Geneviève Pettersen et la FMSQ unissent leurs voix pour parler d'endométriose, ensemble/

MONTRÉAL, le 8 mars 2026 /CNW/ - Dans la foulée de la Journée internationale des droits des femmes, la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) convie le grand public à son événement virtuel annuel Les femmes au cœur de la santé, qui portera cette année sur l'endométriose, une maladie chronique qui bouleverse la vie de près de 500 000 femmes au Québec et qui pourtant reste largement invisible dans le débat public. Animé par Geneviève Pettersen, le panel Parlons endométriose, ensemble réunira la Dre Sarah Maheux-Lacroix, gynécologue spécialisée dans la prise en charge de l'endométriose, et Mme Marie-Josée Thibert, patiente partenaire et fondatrice d'Endométriose Québec. Ensemble, elles uniront leurs voix pour mieux faire comprendre la maladie et faire tomber les tabous et les préjugés qui l'entourent.

Cet événement sera diffusé en direct le lundi 9 mars 2026, de midi à 13 h, sur les pages Facebook et YouTube de la FMSQ.

En parallèle de ce panel grand public, la FMSQ tiendra le 23 mars prochain un webinaire destiné aux médecins, afin de renforcer leurs connaissances cliniques et de contribuer à une meilleure prise en charge des patientes atteintes d'endométriose.

L'endométriose touche 1 femme sur 10 en âge de procréer au Québec. Malgré sa forte prévalence, elle demeure trop souvent banalisée, mal comprise et diagnostiquée tardivement. Par ces deux initiatives - un panel grand public et un webinaire pour les médecins - la FMSQ souhaite ouvrir le dialogue, mieux faire connaître la réalité vécue par les femmes atteintes et favoriser une meilleure compréhension de la maladie, tant dans la population que dans la communauté médicale.

Chaque année, la Journée internationale des droits des femmes constitue un moment privilégié pour mettre en lumière les avancées et les défis qui persistent en matière d'égalité. En tant qu'organisation engagée à promouvoir l'accès à des soins de santé de qualité, la FMSQ profite de cette occasion pour sensibiliser la population à des enjeux de santé qui touchent particulièrement les femmes.

Les femmes au cœur de la santé 2026

Parlons endométriose, ensemble

Lundi 9 mars 2026, de 12h00 à 13h00

En direct Facebook et YouTube

Animatrice : Geneviève Pettersen

Panélistes invitées :

Dre Sarah Maheux-Lacroix, gynécologue spécialisée en endométriose

Mme Marie‑Josée Thibert, patiente‑partenaire et fondatrice d'Endométriose Québec

Citations :

« Pour la première fois dans le cadre de l'événement Les femmes au cœur de la santé, la FMSQ a choisi de réunir une patiente et une médecin spécialiste afin de croiser le savoir médical et l'expérience vécue. Mieux comprendre l'endométriose passe par l'écoute, le dialogue et la reconnaissance de toutes les expertises. En parallèle, nous avons également souhaité outiller concrètement les médecins en leur proposant un webinaire dédié à cette maladie. Sensibiliser le public et soutenir les professionnels de la santé vont de pair si l'on veut améliorer la compréhension, le diagnostic et la prise en charge de l'endométriose, encore trop méconnue. »

Dr Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

« Pendant des années, j'ai cherché des réponses à des douleurs que l'on me disait normales. La première fois où une médecin m'a vraiment écoutée, ma vie a changé : j'ai enfin compris que ma souffrance avait un nom, l'endométriose. Animer cette discussion, c'est ma façon de rappeler aux femmes qu'elles ne sont ni folles ni fragiles, et que leur douleur mérite d'être entendue et prise au sérieux. Si, en en parlant ensemble aujourd'hui, on peut faire évoluer ne serait-ce qu'un peu les perceptions et briser certains tabous, on aura déjà fait un grand pas. »

Genevìève Pettersen, animatrice de l'événement Les femmes au cœur de la santé - Parlons endométriose, ensemble

Concours femmes médecins d'exception

La FMSQ profitera de la tenue de l'événement Les femmes au cœur de la santé pour remettre les prix Irma-LeVasseur et Marthe-Pelland aux deux lauréates de l'édition 2026 du concours Femmes médecins d'exception, qui vise à reconnaître et à valoriser le leadership médical au féminin.

À propos de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

La Fédération des médecins spécialistes du Québec regroupe près de 11 000 médecins spécialistes détenant une certification dans l'une des 59 spécialités médicales reconnues. Elle a pour mission de défendre et de soutenir les médecins spécialistes de ses associations affiliées œuvrant dans le système public de santé, tout en favorisant des soins et des services de qualité pour la population québécoise.

