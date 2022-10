Élections 2022 - Un Québec prospère est atteignable par le développement de l'expertise en économie sociale

LÉVIS, QC, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À l'aube de l'inauguration de la 43e législature, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) et le Chantier de l'économie sociale (le Chantier) tiennent d'abord et avant tout à féliciter les 125 parlementaires nouvellement élus qui serviront les intérêts des Québécoises et des Québécois pour les quatre prochaines années. Les élus auront à jongler avec des défis colossaux tout en équilibrant une économie volatile : tâche laborieuse dans une ère postpandémique. L'objectif ultime du nouveau gouvernement est clair : avoir un Québec solide et performant. Or, pour l'atteindre, le nouveau gouvernement devra considérer à sa juste valeur le vecteur qu'est l'économie sociale.

« L'économie sociale est flexible et performante. Nous serons présents pour renforcer cette expertise et espérons compter sur des élus qui miseront, comme nous, sur cette solution à de nombreux défis. Ainsi, en vue de la formation du prochain conseil des ministres, le premier ministre doit choisir judicieusement son équipe économique. Bien que le dernier mandat ait été marqué par plusieurs avancées pour l'économie sociale, il est essentiel de maintenir l'expertise actuelle et de la bonifier. Pour ce faire, les prochains responsables doivent avoir un intérêt marqué pour l'entrepreneuriat collectif et être prêts à relever le défi de propulser davantage les entrepreneurs en collaborant avec l'écosystème de soutien en économie sociale. Nous nous attendons de l'État qu'il réponde présent, qu'il travaille avec nous et surtout qu'il donne l'impulsion nécessaire au terrain, mais également à ses équipes de travail » mentionne Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM.

Rappelons que les entreprises collectives ont fait leurs preuves pendant la pandémie, et ce, malgré le ralentissement majeur de l'économie québécoise. Que ce soit par des soins aux aînés de qualité et accessibles, par le développement de logement abordable, par la distribution agroalimentaire de produits locaux ou bien par le maintien de la vitalité régionale particulièrement par le biais du repreneuriat collectif ; l'économie sociale continuera de jouer un rôle fondamental en réponse aux défis socioéconomiques du Québec.

« En collaborant avec l'écosystème de l'économie sociale, les ministères et organismes retrouveront en le Chantier et le CQCM deux partenaires principaux de choix qui pourront les appuyer dans le développement continu des connaissances liées aux particularités et au potentiel du modèle d'affaires collectif. La pérennité de l'expertise en matière d'entrepreneuriat collectif est essentielle pour arrimer les mesures gouvernementales en soutien aux projets collectifs, qui en retour, contribueront au développement territorial et à l'enrichissement collectif. C'est un réflexe qu'on souhaite voir se développer davantage au sein de la nouvelle équipe économique, et qui exige une transversalité dans l'ensemble du gouvernement du Québec » ajoute Béatrice Alain, directrice générale du Chantier.

Faits saillants

Le Québec regroupe 11 200 entreprises d'économie sociale, qui génèrent des revenus de 47,8 milliards de dollars et emploient 220 000 salariés. Elles comptent aussi 13,4 millions de membres et d'adhérents.

De ces 11 200 entreprises d'économie sociale, on dénombre près de 3 000 coopératives qui comptent pour 14,5 % du PIB du Québec.

