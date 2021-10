Élection municipale 2021 : Fin de la période de mise en candidature : 70 candidats officiels à Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - À Longueuil, une étape importante vient d'être franchie pour l'élection municipale avec la fin de cette période de mise en candidature, ce vendredi 1er octobre 2021, à 16 h 30. La présidente d'élection, Me Sophie Deslauriers, a reçu et accepté 70 candidatures. Ainsi, il y aura élection à chacun des postes électifs de la Ville.

Il est possible dès maintenant de consulter en ligne la liste des candidatures acceptées par la présidente d'élection, en allant sur le site officiel du Bureau d'élection de Longueuil : electionlongueuil.org.

Rappelons qu'au total, 18 postes sont ouverts aux candidatures : le poste de maire de la Ville de Longueuil, 15 postes de conseillers de la ville pour représenter chacun des districts électoraux ainsi que 2 postes de conseillers d'arrondissement de Greenfield Park.

Les électeurs de la Ville de Longueuil seront invités aux urnes le dimanche 7 novembre, de 9 h 30 à 20 h. Un vote par anticipation se tiendra les samedi et dimanche 30 et 31 octobre, de 9 h 30 à

20 h. Il est important d'être inscrit sur la liste électorale pour pouvoir aller voter.

À noter comme nouveauté cette année qu'il est possible pour certains électeurs de se prévaloir du vote par correspondance. Consultez le site Web electionlongueuil.org pour connaître les critères d'admissibilité. Le vote par correspondance sera dépouillé au même moment que le vote par anticipation et le scrutin ordinaire prévu le dimanche 7 novembre 2021.

SOURCE Ville de Longueuil

Renseignements: Caroline Nguyen Minh, Relations de presse et demandes médias, Cell. 514 770-8235, [email protected] ; Bureau d'élection de Longueuil, Téléphone : 450 463-7125, [email protected], electionlongueuil.org

