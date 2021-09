Élection fédérale 2021 - Le Chantier de l'économie sociale présente ses demandes aux partis politiques

MONTRÉAL, le 31 août 2021 /CNW Telbec/ - Fruit d'un large travail et de consultations du mouvement de l'économie sociale, la plateforme électorale « Miser sur l'économie sociale pour un développement plus durable, résilient et inclusif » fait du respect de l'expertise québécoise, de la finance sociale et des contrats publics des demandes prioritaires.

« Au Québec, l'économie sociale, c'est 11 200 entreprises collectives, un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars et 220 000 travailleurs, c'est pourquoi nous demandons aux partis politiques fédéraux de prendre des engagements clairs d'ici le vote du 20 septembre prochain en faveur de la croissance de ce modèle d'affaires par et pour la communauté », a expliqué monsieur Laurent Levesque, président du conseil d'administration du Chantier de l'économie sociale (Le Chantier).

Pour le Chantier, les derniers mois auront mis en évidence que les collectivités et territoires ne sont jamais aussi mobilisés, innovants et résilients que lorsqu'ils prennent eux-mêmes en main leur développement économique et social et que l'environnement ne sera jamais mieux protégé que lorsque ce sont celles et ceux qui vivent les contrecoups des changements climatiques qui sont aux commandes.

« Les entreprises d'économie sociale se sont révélées être des maillons essentiels au plus fort de la crise de la COVID-19 en démontrant une importante capacité d'adaptation et d'innovation, entre autres pour maintenir des services de proximité et assurer la prise en charge des personnes des plus vulnérables. Elle représente également une voie d'avenir pour repenser les modèles d'affaires de services névralgiques, qu'ils soient des services d'information locale, de transport ou de gestion de matières résiduelles. Les entreprises d'économie sociale peuvent apporter encore plus pour autant que nous choisissions d'y mettre collectivement les moyens; beaucoup reste à faire pour que l'entrepreneuriat collectif soit reconnu à la hauteur du rôle qu'il joue dans le développement du Québec depuis plus de cent ans. » a ajouté madame Béatrice Alain, directrice générale du Chantier.

Afin de bâtir une société plus durable, résiliente et inclusive, le Chantier demande de:

Valoriser l'expertise québécoise en faisant confiance aux partenaires de l'écosystème en économie sociale;

Aider les secteurs de l'économie sociale particulièrement touchés par la crise de la COVID-19 comme la culture, le loisir, le tourisme et la restauration;

Reconnaître l'apport de l'économie sociale lors de la crise de la COVID-19;

Bonifier les programmes gouvernementaux dédiés aux logements abordables et communautaires et contribuer au développement de l'immobilier collectif;

Déployer une stratégie de finance sociale s'appuyant sur les capacités démontrées des acteurs québécois en la matière;

Financer davantage la recherche en économie sociale et l'innovation sociale;

Contribuer à une stratégie québécoise en repreneuriat collectif;

Appliquer des critères sociaux aux contrats publics et approvisionnements de l'État canadien.

« Les prochaines années seront névralgiques. Le Canada, comme bien d'autre pays, devra trouver la recette gagnante permettant un développement économique plus respectueux de l'environnement et de l'égalité de tous. Avec nos demandes, l'économie sociale peut en être l'un des ingrédients essentiels », a conclu madame Alain.

***

À propos du Chantier de l'économie sociale

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d'entreprises d'économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d'activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural.

L'économie sociale au Québec en bref

Le Québec compte plus de 11 200 entreprises d'économie sociale qui représentent globalement un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars. Celles-ci procurent un emploi à plus de 220 000 personnes.

SOURCE Chantier de l'économie sociale

Renseignements: Joël Vaudeville, conseiller affaires gouvernementales et relations publiques, Cellulaire: 438-507-9439, [email protected]

Liens connexes

http://www.chantier.qc.ca