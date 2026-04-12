Élection de Christine Fréchette - « Changer de ton et ramener le dialogue », insiste la CSQ

MONTRÉAL, le 12 avril 2026 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) salue l'élection de Mme Christine Fréchette à la tête de la Coalition Avenir Québec (CAQ) et, de facto, à titre de première ministre du Québec.

« Félicitations à Mme Fréchette pour son élection. Les défis qui nous attendent sont nombreux et il est plus que temps de se sortir de la gouvernance à courte vue, menée par des projets législatifs essentiellement idéologiques. Les derniers mois ont été difficiles pour le climat social. Nous en appelons aujourd'hui à un changement de ton et au retour du travail dans le dialogue, dans l'intérêt commun. Le Québec mérite mieux.

Cette élection à la tête de la Coalition Avenir Québec vient aussi avec la responsabilité de gouverner pour l'ensemble de Québécoises et des Québécois. Des promesses pour les quelque 20 000 membres de la CAQ, ce n'est pas ça, être première ministre. Il nous apparaît important d'insister sur ce point dans ce contexte on ne peut plus inédit.

D'ailleurs, on ne peut que constater que l'éducation semble avoir été éclipsée du discours politique tout au long de cette course à la chefferie, et ce, bien qu'elle fasse les manchettes sur une base quasi quotidienne. Alors aujourd'hui, on rappelle à la nouvelle première ministre que l'éducation doit faire partie du narratif et du programme du gouvernement et qu'à cet effet, la CSQ répond toujours présente. Mais encore faut-il pouvoir en discuter, parce que la prochaine campagne électorale est à nos portes », de déclarer le président de la CSQ, Éric Gingras.

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

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SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements : Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]